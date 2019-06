Sandıkta çevirdikleri oyunların belgesi

İstanbul'da 31 Mart seçimlerinin ardından, oyların yeniden sayımını önleyerek milli iradeye müdahale eden CHP ile İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı'nın işbirliğine ait skandal görüntüler siyasi kulislere damgasını vurdu. 2 Nisan akşamı oylar yeniden sayılırken, İl Seçim Kurulu eski başkanı Hakim Müberra Gürdal ve iki üye hâkim, CHP heyeti ile İstanbul Adliyesi'nde gizlice görüşmüş ve o buluşma sonrası 7 ilçede oyların yeniden sayımı jet hızıyla durdurulmuştu. Bu buluşmaya ait görüntüleri izleyerek değerlendirme yapan siyasiler CHP'nin hukuku karartma skandalını "Çok vahim" olarak nitelendirirken, CHP'nin sandıkların tamamının sayılmasından korktuğu için bu oyunu oynadıklarına dikkat çekti.

İşte CHP'nin hukuka müdahale görüntüleri

Demokrasi ve hukuka müdahale eden CHP'nin skandal hukuk katliamına siyasi partilerden gelen tepkiler şöyle:



TEYİT ALINIP BAŞVURU YAPILMIŞ



AK Parti Milletvekili YSK Temsilcisi Recep Özel: Görüntüler gösteriyor ki önceden bir irtibat olmuş ve İl Seçim Kurulu üyeleri CHP'nin müracaatı olmadan adliyeye gelip bekliyor. Bu işlerdeki usul önce bir siyasi parti müracaat eder, mesai dışında ise yetkililer İl Seçim Kurulu Başkanı'na durumu bildirir. Hemen karar verilmesi gereken bir konu ise kurul üyelerini toplantıya çağrılır. Burada istenilen kararla ilgili teyit alınarak müracaatta bulunulmuş, Taraflı bir uygulama olmuş,



BU GÖRÜNTÜLER ÇOK VAHİM



AK Parti Milletvekili Fatma Aksal: AK Parti olarak İstanbul'da başından beri oyların tekrar sayılmasını istedik ama CHP itiraz etti. Eğer İstanbul'da oylar tekrar sayılmış olsaydı, bu seçime bu israfa, bu gerginliğe gerek kalmayacaktı. Görüntüde İl Seçim Kurulu Başkanı binayı terk ediyor ve biraz sonra tekrar geri dönüyor ve CHP İl başkanı ile görüşüyorlar. Çok vahim.



HER TÜRLÜ FİLMİ KULLANMIŞLAR



26. Dönem AK Parti Milletvekili Salih Cora: Seçim Kurulu'na gidip bu yönde bir organizasyon içine girmelerine hiçbir şekilde şaşırmadık. Eğer sandıkların tamamı yani geçersiz oyların dışında geri kalan oylar, bütün sandıklarda sayılmış olsaydı sonucun değişeceğini biliyorlardı. Bunu örtbas etmek için işin her türlü ilmini ve filmini kullanmışlar. CHP seçim yenilenme sürecine giden yolda, yaptıklarının bedelini sandıkta ödeyecek.



ELE VERİR TALKIMI KENDİ YUTAR...



26. Dönem AK Parti Milletvekili Yusuf Başer: Demokrasiden dem vuracaksın, halkın iradesinden dem vuracaksın, haktan, hukuktan dem vuracaksın ama yaptıkların tersi olacak. CHP'nin yaptığı tam da bu. Ele verir talkını, kendi yutar salkımı.



CHP ARKADAN DOLANIYOR



MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: CHP kimseye görünmeden arkadan dolanıyor ne yazık ki! CHP nin yerel seçim kurulları ile sürdürdüğü gayrı meşru ilişkilerin devam ettiğini takip ediyoruz. "Cambaza bak" diyerek YSK ya dikkat çekiliyor. oysa oyunun büyüğü yerelde.



ÇEVİRDİKLERİ OYUNLARIN BELGESİ



MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı: Zaten baştan beri gocunmaları, mazbata mazbata diye tutturmaları, sayımı engellemeye çalışmaları oyunlar çevirdiklerini, organize işler çevirdiklerini ortaya koyuyor... bu da bunun bir belgesi...



USULSÜZLÜK ORTAYA ÇIKTI



CHP'nin sandıktaki oyununun suçüstü belgesiyle ilgili konuşan vatandaşlar duruma tepki gösterdi:

Fatih Yılmaz (33-Trabzon): CHP'nin sandıktaki oyunu ortaya çıkmıştır. Bu görüntüler İstanbul seçimlerinde CHP'nin oy hırsızlığının net belgesidir.

Sahtekarlıkla bir yerlere gelinmez.

Ali Yiğiter (47-Trabzon): Yapılan sahtekarlık bir gün ortaya çıkar. Demekki yalan, dolan ve sahtekarlıkla yapılan işten hayır gelmez.

Nabi Özcan (40-Şanlıurfa): Görüntülere çok şaşırdık. Demek ki usulsüzlük yapılmış. 23 Haziran'da çok dikkatli olunmalı.

Ahmet Bahrioğlu (25-Erzurum): Kim hakediyorsa onun kazanması gerekiyordu. Ama yeni usulsüzlükler ortaya çıkıyor. CHP'nin yaptığı müdahale doğru değil, adaleti bitirir.

İlkin Yılmaz (50-Ardahan): "Bir şeyler yapıldı" dendiğinde işte bunların ortaya çıkması bekleniyordu. 23 Haziran'da İstanbulluların bu vahim tabloyu da göreceklerine inanıyorum.

İsmail Seven (55-Erzincan): İstanbul seçimlerine yapılan müdahale gayri ahlaki bir durumdur. Burada mağdur olan bir aday varsa o da Erzincan'ın evladı Binali Yıldırım'dır.

Veysi Demir (29-Batman): Cumhuriyet tarihinin en şaibeli seçimi İstanbul'da yaşandı. Binali Yıldırım lehine oy farkının azalması hileyi gözler önüne sermişti.



