Devletimizin büyüklüğünü tek tek öğrenecekler

BUGÜN NELER OLDU

İstanbulBeşiktaş'taki Vodafone Park Stadı'nın yanında 2016'da 40'ı polis 47 kişinin şehit olduğu hain terör saldırısının faillerinden birinin Hakkâri'de yakalanması şehit ailelerinin yüreğine su serpti. Salıdırıda şehit düşen emniyet amiri Kadir Yıldırım'ın annesi Müjgan Yıldırım (65) duygularını SABAH'a anlattı:Tek tek devletin ne olduğunu, nasıl büyük olduğunu, nasıl büyük bir millet olduğumuzu, ay-yıldızlı bayrağımızın kudretini öğrenecekler. Devletimiz sağ olsun öğretmeye devam ediyor.O hainlere sormak istiyorum. Anaların tertemiz çocuklarından ne istediler? Çok merhametli, temiz ve iyi kalpli biriydi. Çiçeği burnunda bir vatan evladıydı. Bizlere o bakıyordu. Onu ve arkadaşlarını şehit ettiler. Adalet bu hainler için fazla ve lüks. O hainler yüzlerine tükürmeye bile değecek kişiler değil. Onlara insan da demiyorum. Benim ciğerimdeki acı hiç soğumadı. O hainleri elimize verirlerse o zaman ciğerim biraz soğur.Diğer hainler de yakalandı. Ağırlaştırılmış müebbet aldılar. Kalanlar da yakalanıyor işte... Oğlumun kabrini her hafta ziyaret ediyorum. Kahramanıma bu yaşananları anlatıyorum. Kabrine üçüncü bayrağı diktik.