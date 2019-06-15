Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Devletimizin büyüklüğünü tek tek öğrenecekler

Devletimizin büyüklüğünü tek tek öğrenecekler

’taki patlamada şehit olan Emniyet Amiri ’ın annesi : Tek tek devletin ne olduğunu, nasıl büyük bir millet olduğumuzu, ay-yıldızlı bayrağımızın kudretini öğrenecekler

EMİR SOMER
EMİR SOMER SABAH Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.6.2019
Devletimizin büyüklüğünü tek tek öğrenecekler
İstanbul Beşiktaş'taki Vodafone Park Stadı'nın yanında 2016'da 40'ı polis 47 kişinin şehit olduğu hain terör saldırısının faillerinden birinin Hakkâri'de yakalanması şehit ailelerinin yüreğine su serpti. Salıdırıda şehit düşen emniyet amiri Kadir Yıldırım'ın annesi Müjgan Yıldırım (65) duygularını SABAH'a anlattı:
Tek tek devletin ne olduğunu, nasıl büyük olduğunu, nasıl büyük bir millet olduğumuzu, ay-yıldızlı bayrağımızın kudretini öğrenecekler. Devletimiz sağ olsun öğretmeye devam ediyor.
O hainlere sormak istiyorum. Anaların tertemiz çocuklarından ne istediler? Çok merhametli, temiz ve iyi kalpli biriydi. Çiçeği burnunda bir vatan evladıydı. Bizlere o bakıyordu. Onu ve arkadaşlarını şehit ettiler. Adalet bu hainler için fazla ve lüks. O hainler yüzlerine tükürmeye bile değecek kişiler değil. Onlara insan da demiyorum. Benim ciğerimdeki acı hiç soğumadı. O hainleri elimize verirlerse o zaman ciğerim biraz soğur.
Diğer hainler de yakalandı. Ağırlaştırılmış müebbet aldılar. Kalanlar da yakalanıyor işte... Oğlumun kabrini her hafta ziyaret ediyorum. Kahramanıma bu yaşananları anlatıyorum. Kabrine üçüncü bayrağı diktik.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Devletimizin büyüklüğünü tek tek öğrenecekler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN