Erdoğan’ın 20 yıllık vefası

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1999 yılında Pınarhisar Cezaevi'nde kendisini babasıyla ziyarete gelen Muhammed Malik Taylan'ı, Tacikistan ziyareti nedeniyle katılamadığı düğünü için arayarak tebrik etti. Erdoğan, bugün inşaat mühendisi olan Taylan'a, 20 yıl önceki ziyareti sırasında "Ben de senin düğününe geleceğim" demişti. Taylan da o günden bu yana görüşmeye devam ettiği Erdoğan'a, bugün Başakşehir'de yapılacak düğününün davetiyesini gönderdi. Taylan, davetiyesine de "Sayın Cumhurbaşkanım, Pınarhisar'da zatıalinizi ziyaret etmiştim. Siz 'Ben de senin düğününe geleceğim' buyurmuştunuz. Siz Cumhurbaşkanı, ben de damat oldum. Elhamdülillah" yazdı. Taylan, Erdoğan'ın düğününe gelemese de kendisini aramasından ötürü çok mutlu olduğunu söyledi. Erdoğan'ın, eşi Hilal Taylan'la kendisini Külliye'ye davet ettiğini belirten Taylan, "Babam Maşallah Taylan İSKİ'DE görevdeyken kendisi belediye başkanıydı, o zamandan gelen muhabbet ve sevgimiz var" ifadesini kullandı.