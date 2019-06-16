Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'na zor soru: Verileri kopyalama talimatını neden verdin?

Türkiye'nin nefesin, tutarak izlediği ortak yayında Binali Yıldırım, CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önemli verilerinin kopyalanması talimatını sordu.

"SİZİ KİM YANILTTI?"

Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'na "Siz gelir gelmez hemen büyükşehirin veri tabanını kopyalama talimatını neden verdiniz? Bunun Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na aykırı olduğunu bilmiyor muydunuz, hukukçularınız sizi yanılttı mı?" diye sordu.

"DIŞARIDAN BELİRLENECEK ÜÇ UZMAN"

Mahkeme kararı ile durdurulan girişimin arka planında FETÖ taktiği ortaya çıktı. O talimatta dikkat çeken bir detay vardı: "dışarıdan belirlenecek üç uzman" CHP'li İmamoğlu, verilerin kopyalanması ile ilgili olarak kendini şöyle savundu:

"Bu bir veri yedekleme işlemidir. Veri kopyalaması yapılır ve yapılır. Verdiğimiz talimat da 31 Aralık, 31 Mart yani seçim gecesi. 18 Nisan bize mazbatanın teslim edildiği gün. Bunları milat kabul edilerek veri tabanlarının yedeklenmesi ve korunması. Afaki değişiklik yapılabilir, bize de ihbarlar geliyordu. Kaldı ki yapamadık, yetişmedi. Kaldı ki hukuksuz bir karar. Ancak veri yedekleme, yani bu kadar basit, kolay bir işlemi başka bir yere taşımak"

Kopyalamanın güvenlik açısından hiçbir riski olmadığını öne süren CHP adayı, "Bu yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olacaktı. Veri yedekleme bu kadar basit kolay bir işlemi başka bir yere taşımak... Güvenlik olarak hiç bir riski yok. Muhafaza edilecek yer İBB olacaktı. Sanki ajanslar basmış." diye, verdiği yazılı talimata aykırı ifadeler kullanarak kendisini savunmaya çalıştı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ise, İmamoğlu'nun bu ifadelerine şöyle karşılık verdi:

"Ben mutlaka cevap vermek isterim. Çünkü çarpıtma var. Vatandaşlarımız bilsin biraz teknolojiyle aram iyidir, bu internet altyapısını biz yaptık. Veri yedekleme ayrı kopyalamak ayrı iştir. İstanbul'un bilgileri yedekleniyor. Veri yedeklemesi yapılmadan hiçbir şekilde veri saklanamaz. Bu güvenlik meselesidir. Bilgisayarınızda bile yedekleme sistemi vardır. Benim söylediğim cümlenin ön kısmını Ekrem Bey ifade etti. Efendim tabii ki belediye başkanı her şeyi inceleme yetkisi var. Ancak devamı var niye kopyalama ihtiyacı duysun. İstediği zaman istediği bilgiyi maiyetindekiler alır getirir. Benim söylediğimle burada ifade edilen aynı şey değil.

Kaldı ki mahkeme kararı da onu da tanımıyor gibi şey, öyle de bir algı, o mahkeme kararı da yanlış dedi. Onun ilgisiz dediği, Eyüp'ten seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Meclis Üyesi avukat. Bu veri kopyalama işlemi bir FETÖ taktiğidir. Geçmişte bunu FETÖ yaptı. Üç tane dışarıdan uzman da görevlendirme yaptı. Bu başlı başına fecaat bir şeydir. Devlet umurunda böyle bir şey yok. Dışarıdan adam tayin edip en hassas yerlere, kozmik odalara tayin edemezsiniz. Seçim sonrası sayımda da itiraz süreci icap ederse yine olur. Bu sefer belki biz etmeyeceğiz sayın Ekrem Bey edecek. Ben iki taraf için de normal olduğunu düşünüyorum. Umarım itirazı gerektirmeyecek bir fark olur"