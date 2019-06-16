FETÖ hesabının yöneticisinden bomba itiraf: ‘Kaç Saat Oldu?’nun altından Birgün yöneticisi çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformlarında Fethullahçı Terör Örgütü adına propaganda yapan 'Kaç Saat Oldu?' isimli FETÖ hesabının yöneticileri hakkında operasyon başlatmıştı.

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yönetilen operasyon kapsamında E.B. İstanbul'da, hesabın bir başka yöneticisi olduğu iddia edilen bilişim ve yazılım şirketi sahibi H.S.P. ise Tokat'ta gözaltına alınmıştı. H.S.P'nin Bylock kullancısı olduğu anlaşılmıştı. Şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınmıştı.

BİRGÜN YÖNETİCİSİ VE YAZARI BARIŞ İNCE'NİN İSMİNİ VERDİ!

Soruşturmayı derinleştiren Başsavcılık hesabı çalıştıran isimlere yönelik çalışmalarına devam ederken İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan E.B. ilginç itiraflarda bulundu. E.B. 'Kaç Saat Oldu?'isimli twettır hesabını Birgün Gazetesi eski yöneticisi ve halen yazarı olan Barış İnce'ye devrettiğini belirtti.

E.B ifadesinde şunları söyledi: Facebook olarak E.B. profil isimli url uzantısını hatırlamadığım 2012 yılında açtığım sayfam vardı. Bu hesap üzerinden yeni sayfa olarak 'Kaç Saat Oldu' isimli, www.facebook.com/kacsaatoldu url link adresli sayfayı hatırlamadığım tarihte açtım.

"ŞİFRESİYLE BİRLİKTE İNCE'YE DEVRETTİM"

Twitter hesabı olarak; 'Kaç Saat Oldu?' /@kacsaatoldunet isimli hesabı 2013 yılında açtım. Bu hesabın hangi mail adresine tanımlı olduğunu hatırlamıyorum. Telefona tanımlı olabilir. 2017 yılı mayıs ayına kadar kullandım. Bu tarihe kadar tüm paylaşımlar tarafımdan yapıldı. Hesap şifresi sadece bende bulunurdu. Sadece cep telefonumdan bu hesaba giriş yapardım. 2017 yılı mayıs ayında Barış İnce isimli şahsa bu hesabı devrettim.

BİRGÜN GAZETESİ'NDEN TANIŞIYORUM

Barış İnce isimli şahsı Birgün isimli gazeteden tanırım. Kendisiyle sosyal medya üzerinden tanışırım. Yazıları sebebiyle sosyal medyadan takip ettim ve köşe yazılarını Kaç Saat Oldu?' /@kacsaatoldunet hesabım üzerinden paylaştım. İleriki aşamalarda beni gazeteye davet etti. Kendisinin orada gazete idari işler müdürü olarak çalıştığını biliyorum. Birgün gazetesinin çıkardığı Bavul isimli denginin reklamını hesabımdan yapmak konusunda anlaştık. 2 defa 50TL de elden para aldım. Sonrasında hesabıma benzer isimlerinde çok sayıda başka hesaplar açıldı ve bende bu durumdan rahatsız olarak sayfamı satmak ya da devretmek istedim. Hatta www.birgun.net isimli sitede hesabımın popüler olmasından kaynaklı bir röportaj yapılıp yayınlanmıştı. Barış İnce isimli bu arkadaşa takipçi sayım bir hayli fazla olduğu için onun talebi ile bir arkadaşına devretmek üzere 4000 TL karşılığında ücretini elden teslim alarak sattım. Yani tüm bilgilerini şifresiyle birlikte Mecidiyeköy'de Birgün Gazetesine yakın bir kafede verdim."

ALMANYA'YA KAÇTI

Şüpheli E.B.'nin 'Kaç Saat Oldu?'isimli hesabı devrettiğini belirttiği Barış İnce'nin 11 Mart günü yurtdışına çıktığı ve bir süredir Almanya'da yaşadığı öğrenildi. 'Kaç Saat Oldu?' oldu hesabını halen İnce tarafından çalıştırıldığı belirlendi. İnce hakkında da soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

DURUP DURUKEN AÇIKLAMA YAPTI

'Kaç Saat Oldu?'oldu isimli FETÖ hesabını yöneten şüphelilere yönelik operasyon başlatılması ve E.B.'nin gözaltına alınması üzerine Barış İnce açıklama yapmış ve E.B'yi tanıdığını itiraf etmişti.

YAYINLAR DA TESPİT EDİLİYOR

Başsavcılığın ayrıca 'Kaç Saat Oldu?'isimli hesaptan yapılan iftira ve FETÖ propagandası içerikli mesajları yayanlar hakkında da tespit yaptığı öğrenildi. Yayn hesaplar hakkında da FETÖ propagandası, iftira ve hakaret suçlarından işlem yapılacağı kaydedildi.