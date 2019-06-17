Gaf mı kasıt mı? O soruyu sorarken… Moderatör tarafsız mıydı?

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binali Yıldırım ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu İstanbul seçimine bir hafta kala projelerini ortak yayında açıkladı, tartışılan konuları yorumladı. CHP Yandaşı Moderatör İsmail Küçükkaya'nın, Binali Yıldırım'a yönelik 'skandal' olarak nitelendirebilecek' davranışları ise sosyal medyada tartışma konusu oldu.

İsmail Küçükkaya ilk cümlesinde tarafını belli etti

İMAMOĞLU'NA BAŞKAN DEDİ!

İsmail Küçükkaya, programın açılışında Binali Yıldırım'a "aday" derken, CHP adayı İmamoğlu'na ise "başkan" dedi. Küçükkaya'nın bu tavrı hem programın ilk dakikalarından itibaren bir provokasyon, hem de tarafını belli etme olarak dikkat çekti.

Küçükkaya ortak yayını tarafsız yönetebildi mi? Binali Yıldırım'ın süre ve sözüne moderatör engeli!





"TARAFSIZ" DENİLEREK PARLATILMIŞTI

Küçükkaya, CHP'liler tarafından tarafsız gazeteci olarak parlatılmış, böylece canlı yayında olası bir provokasyonun önü açılmıştı.

İŞTE KÜÇÜKKAYA'NIN TARAFSIZLIĞINI KORUYAMADIĞI ANLARDAN BAZILARI...

Kenan Kıran, Küçükkaya'nın tartışmalı moderatörlüğünü yorumladı

Sabah Gazetesi Yazarı Burhanettin Duran Küçükkaya'nın 'tarafgir' moderatörlüğü ile ilgili olarak şunları söyledi;

"TARAFGİR BİR ŞEKİLDE SORU SORUYOR OLMASI RAHATSIZ EDİCİ OLDU"

"Binali Bey'e İzmir seçimlerine girdiniz kaybettiniz, 31 Mart'ta böyle oldu diyerek yani kaybettiniz demeye çalışıyor. Karşınızda bu kadar çok iş yapmış, milletvekiliği yapmış, Başbakan olmuş birisine moderatörün bu kadar tarafgir bir şekilde, baskılayıcı şekilde soru soruyor olması rahatsız edici oldu"