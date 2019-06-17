Binali Yıldırım CHP’nin adayına fark attı

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'da yenilenecek seçime bir hafta kala ortak canlı yayına katıldı. Yıldırım ile İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen programda, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Yaklaşık 3 saat süren buluşmaya ise İmamoğlu için "Ekrem Bey çarpıtmayı, doğru söylememeyi alışkanlık haline getirdi" diyen Yıldırım'ın açıklamaları damga vurdu. Açıklamaları ile sosyal medyada da büyük destek bulan Yıldırım, şunları kaydetti:Oylarınız sayılırken birtakım garip işler oldu ve seçime şaibe karıştı. YSK da seçimin sahibi olması sebebiyle yenilenmesine karar verdi. Biz bu seçimin yenilenmemesi için çok çabaladık ama CHP bize bu konuda yardımcı olmadı ve oyların yeniden sayılmasını reddettiler. Bizim tercihimiz bu seçimin yenilenmemesi yönündeydi. Oyların tamamının sayılmasına CHP karşı çıkmasaydı, İstanbulluları 23 Haziran'da yormayacaktık.4 pusula meselesi tamamen aldatmacadır. 4 ayrı pusula var ama itiraz edilen Büyükşehir Belediye Başkanlığı oyu. Yani itiraz olan oy pusulası sayılır, işi çarpıtmanın bir anlamı yok. CHP neden Sancaktepe'de itiraz etti. Demek ki orada şüphesi var. Zarf aynı sayım farklı.Ekrem Bey'in, 'biz yeniden sayılmasına itiraz etmedik' demesi kocaman bir yalan. Elimizde CHP'nin İl Seçim Kuruluna yaptığı müracaat var. Gece saat 22.00'de ve 5. dk içinde aldığı ret kararı var. YSK de ret kararına uydu ve ilçelerdeki sayımları devam ettirdi, tamamını saydırmadı.31 Mart gecesi Anadolu Ajansı ile görüşmedim, görüşsem 'görüştüm' derim. Benim en tahammül edemeyeceği şey yalandır.Niye Gönül Belediyeciliği kazandı? Meclis üyeliğinin 180 tanesini kazandık, Millet İttifakı, CHP ve diğerleri 130 kazanmış. 39 belediyenin 25'ini kazanmışız ve nüfusun da yüzde 65'ini teşkil ediyor. Ne yapacaktık, seçmene kaybettik mi diyecektik?Veri yedekleme ayrı iştir, kopyalama ayrı iştir. İstanbul'un (İBB'deki) verileri zaten bir yerde değil, iki yerde yedekleniyor. Veri kopyalama işi bir FETÖ taktiğidir. FETÖ bunu geçmişte yaptı. Dışarıdan 3 uzman getirmek de başlı başına fecaattır.Her seçimin sonucu kabul edilir. Seçim hukuki, demokratik bir işlemse seçimlere itiraz haktır. Bu hakkı kimsenin yok sayma şansı yoktur. Uydurma gerekçelerle de itiraz yapmayız. İmzalı tutanaklarda bir sıkıntı görüyorsak elbette ki itiraz hakkımızı kullanırız.Ekrem Bey, çarpıtma işini alışkanlık haline getirdi. 'Soruları aldı' dedi, almadım. 'İBB israf içinde' dedi, Sayıştay raporları yalanladı.(Ordu'da) Vali'den özür dileseydi iş bitmişti ama 'basitlik' diye bir icatta bulundu. Artık milletten özür dilemelidir, millete yalan söylemiştir.Vakıflara yılda 3 milyar 108 milyon lira para aktarıldığı Sayıştay raporunda yok. Yalan olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından defalarca açıklandı.İstanbul'da 23 bin vakıf ve dernek var. Belediyeler bu kuruluşlara nakdi destek yapamaz. Söylenen vakıflara bir kuruş yardım yapılmadı, yapılamaz.İnsanların yükünü hafifletecek birçok müjdemiz var. Gelecek 5 yıl içinde yatırımcılarla 500 bin istihdam sağlayacağız. Tuzla'da Biyoteknoloji vadisi, Pendik'te teknoloji geliştirme merkezi kuracağız. Atatürk Havalimanı'nı Millet Bahçesi ve fuar merkezi yapacağız.Suriyeliler canlarını kurtarmak için bize sığındılar. Geçici koruma statüsündeler. Afrin Harekatı sonrasında 500 bine yakını geri döndü. Fırat'ın doğusunu da temizleyince geri dönecekler.İstanbul'un 300 mahallesinde 955 kreş açacağız. Ekrem Bey, Beylikdüzü'nde 11 kreş vaadi vermiş, 1 tanesini yapabilmiş. Önemli olan verdiğin vaadi yerine getirmektir, siyasetçinin kalitesi oradan belli olur.Ekrem Bey 'gençlere burs' dedi. Ama belediyeler burs veremiyor. Aslında veriyordu ama CHP konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü ve belediyelerin burs vermesini imkansız hale getirdi. Ekrem Bey nasıl 75 bin öğrenciye burs verecek onu merak ediyorum; veremez.