Bakan Albayrak'tan Trabzon'da meydana gelen sel felaketine ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzon Araklı'da meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığında diledi.

Bakan Albayrak, "Araklı'da yaşanan sel nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Devletimiz, haber alınamayan vatandaşlarımıza sağ salim ulaşılması için seferber olmuştur ve selde oluşan zararın telafisi için gerekli tüm desteği verecektir." dedi.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Araklı ilçesi ile bazı mahallere su taşkınları, sel ve heyelanlar meydana geldi.

BİRÇOK EV VE İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ

Sağanak sonucu meydana gelen sel ve heyelanların en fazla etkili olduğu Yeşilyurt mahallesinde bir çok ev ve iş yeri zarar gördü.

İKİ KİŞİYE ULAŞILAMIYOR

Mahallede meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle iki kişiye ulaşılamadığı öğrenildi.

Olayın ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, iş makineleri, Araklı Belediyesi ekipleri, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri de bölgeye gönderildi. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.