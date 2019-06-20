CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya yine birbirini yalanladı .

Siyaset ve medya tarihine geçecek olan skandal görüşmenin görüntülerinin çıkmasının ardından İsmail Küçükkaya, 'İmamoğlu ile 2-3 dakika görüştük' derken TRT Haber'in canlı yayınına katılan Ekrem İmamoğlu ise 'İsmail Küçükkaya ile 15-20 dakika görüştüm" demişti.

Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya yine birbirini yalanladı

BU NE YAMAN ÇELİŞKİ!

Fatih Portakal'ın sunduğu Ana haber bültenine katılan Küçükkaya, "Ben sizinle zaten görüşmüşüm, danışmanınızla her şeyi konuşmuşum. Ben o yoğunluğum içerisinde Ekrem İmamoğlu tarafını geç bıraktım." dedi. İmamoğlu ise Habertürk'e verdiği röportajla birbirlerini yalanlayan açıklamalarda bulundu. Küçükkaya'nın aksine İmamoğlu, "Bana geldi (İsmail Küçükkaya) ben zaten sizinle görüşeceğim, ardından da sayın Binali Yıldırım'ı ziyaret edeceğim dedi." ifadelerini kullandı. Küçükkaya ise önce Binali Yıldırım'la görüştüğünü ardından İmamoğlu ile görüştüğünü açıkladı. Küçükkaya, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ı telefonla aradı İmamoğlu'nun ise ayağına giderek İmamoğlu'nun özel odasında tam 46 dakika boyunca baş başa görüştüğü görüntülerle deşifre oldu.