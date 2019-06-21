Doç. Hasan Basri Yalçın: HDP bir yol ayrımında

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Doç. : bir yol ayrımında

terör örgütü lideri Öcalan’ın yaptığı “23 Haziran’da tarafsız kalın” çağrısı Türkiye gündeminin en üst sıralarına yükseldi. Dün canlı yayında bir açıklama yapan Başkan Erdoğan ise içerisindeki Öcalan-Demirtaş kavgasına dikkat çekti. Bugün bir açıklama yapan Öcalan’ın avukatları “tarafsızlıkta ısrar edin” çağrısını doğruladı. Böyle bir ortamda Sabah.com.tr için bir analiz yapan Doç. Dr. HDP’nin yeni bir yol ayrımında olduğunun altını çizdi.

Giriş Tarihi: 21.6.2019 12:20 Güncelleme Tarihi: 21.6.2019 12:32

İŞTE HASAN BASRİ YALÇIN'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Bunu da görmüş olduk. Meğerse teröristbaşını kendi avukatları tecrit ediyormuş. Sırf CHP'ye destek vermek adına müvekkillerinin mektubunu bile saklama ihtiyacı duymuşlar. Ama şimdi pandoranın kutusu açıldı. HDP bir karar vermek zorunda. Gelin soğukkanlı bir okuma yapalım. Buradan ne gibi sonuçlar çıkar görmeye çalışalım.

Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın

ÖCALAN-DEMİRTAŞ VE KANDİL ARASINDA BÜYÜK ÇATLAK

Öncelikle bu HDP'nin bir iç çekişmesi gibi duruyor. Öcalan ile Demirtaş ve Kandil arasında bir çatlak olduğu uzun süredir konuşuluyordu. Görünen o ki, Öcalan kendini devre dışı bırakan ve CHP'ye destek veren HDP'ye rest çekti.

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HDP KARARINI VERECEK

HDP'nin ise ne yapacağını göreceğiz. Önünde iki seçenek var. Ya "heykelini dikeceğiz" dedikleri terörist başının sözüne itibar edecekler ya da ona kafa tutacaklar. Eğer Öcalan'a itibar ederlerse, CHP'ye verdikleri desteği çekmek zorunda kalacaklar. Yok eğer Öcalan'ı göz ardı ederlerse, "lider" olarak gördükleri adamı kaybederler. Bu çelişkiden de Öcalan kadar en az HDP ve PKK da zarar görür.

İMAMOĞLU MU ÖCALAN MI?

Şimdi karar zamanı. Ya İmamoğlu'nu ya Öcalan'ı ya da HDP'yi feda edecekler. Bu işten başka çıkış yolu yok. Eğer hepsini birden idare etmek gibi bir hayalciliğin peşine düşecek olurlarsa hepsini birden kaybederler.

DURUM NE OLURSA OLSUN TÜRKİYE KAZANIR

Durum her ne olursa olsun, bu çatlak Türkiye'nin lehinedir. Terör ve ona yakın hareketlerin bölünmüşlüğü Türkiye'nin elini çok güçlendirecektir.

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Doç. Hasan Basri Yalçın: HDP bir yol ayrımında
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