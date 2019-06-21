Türkiye'den flaş F-35 açıklaması

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir:

TARİHLER CUMHURBAŞKANININ VERDİĞİ GİBİ

S-400 konusu bir çok yetkili konuştu biz teknik kısmını yürütüyoruz. Geliş süreci hemen olmaz geldiğinde göreceksiniz. Devam eden bir süreç. İlk uçak ne zaman gelir diyorsanız Cumhurbaşkanın verdiği tarihler gibidir. Patriot için karşılıklı teklifler yapılıyor.

BU BİR ORTAKLIKTIR VE METİNLERDE ORTAK ÇIKARMAK YOK

F-35 projesi dokuz ülkeli bir ortaklıktır, ortaklık metinlerinde tek taraflı olarak ülke çıkarmak yok. Savunma sanayimiz F-35'e parça üretiyor, yaptırım halinde savunma sanayimiz zor bir dönemden geçebilir ama bundan çıkarız