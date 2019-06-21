Yavuz hırsız misali... "Binali Yıldırım soruları istedi" deyip otelde buluşanlardan skandal üstüne skandal

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Partili Binali Yıldırım ile CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kozlarını paylaştığı açık oturumdan iki gün önce moderatör İsmail Küçükkaya'nın CHP'li aday ile buluşmanın yankıları sürüyor. "İki-üç dakika görüştük" dedikleri buluşmanın 46 dakika sürdüğü ortaya çıkmasının ardından CHP'de panik daha da büyüdü. İmamoğlu 82 milyonun gözüne baka baka yalanını sürdürürken, CHP ve yandaşları ortaya çıkardığı büyük skandalı örtme telaşına girdi.

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Gündemi değiştirmek için farklı taktik yoluna giden CHP bu süreçte AK Parti'ye karşı olup CHP'ye yakın olduğu bilinen köşe yazarlarından destek istedi. Bu talimatın ardından köşelerinde gizli görüşmeyi eleştirmeyen gazeteciler sözlerine 'velev ki görüşüldü ama bunu irdelemeliyiz' diyerek gizli buluşmayı olağan bir durum gibi göstermeye gittiler. Ama aynı İmamoğlu yayın öncesi "Binali Yıldırım'ın soruları istediği yönünde duyum aldım" diyerek algı oluşturup günlerce bu yalanını yandaşları sayfalarında çarşaf çarşaf eleştirerek haberleştirdi.

Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya görüşmesinde yeni perde

SKANDAL ÜSTÜNE SKANDAL

Skandallar bununla da bitmiyor. İmamoğlu ve Küçükkaya görüşmesinin detayları patlak verdi. İkilinin, yayında konuşulacak konular üzerinde değil de sorulmaması gerekenler için anlaştıkları öğrenildi. Ordu Valisine hakaret (video görüntülerinde 'İt' dediği alenen ortada, belgeli), veri kopyalama olayının gerçek yüzü, CHP'nin İstanbul oylarının sayılmasını engellemek üzere İl Seçim Kuruluna gece yaptığı baskının görüntülerinin gündeme gelinmemesi için mutabık kaldıkları belirtildi. İmamoğlu'nun bu hadiseler konuşulsa bile olayın direkt kapatılması için gündem değiştirmesini istediği öne sürülüyor. İmamoğlu'nun bir diğer 'ricası' ise rakibi Binali Yıldırım'a yönelikti... CHP adayı İmamoğlu'nun moderatör Küçükkaya'ya "Binali Bey'i zor duruma düşürecek olayları tartışmada gündemde tut" dediği ifade ediliyor. Bunları ise konu başlıklı bir not hâlinde Küçükkaya'ya sunduğu öğrenildi.

TV'YE ARTIK ÇIKMIYOR

Bütün bunların ayyuka çıkmasıyla iyice panikleyen CHP çıkış yolu arıyor. Bu konuda ilk adım CHP adayından geldi. İmamoğlu, kritik seçime çok az bir süre kala 23 Haziran'a kadar televizyona çıkmama kararı aldı.

BİR DE DAVA AÇACAKMIŞ

Her şeyin açık ve şeffaf ilerlediğini iddia eden İsmail Küçükkaya'dan da bir hamle geldi. Yaptığı yanlışı kabul etmek yerine Küçükkaya görüşmenin yapıldığı otele dava açacaklarını söyledi.

KILIÇDAROĞLU HEDEF SAPTIRIYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tarihi açık oturum öncesinde yaşananları değerlendirirken skandal ifadeler kullandı. Ahlaksız soru pazarlığını perdelemeye çalışan CHP lideri, oteli suçladı. Ağzını bozan Kılıçdaroğlu "O otele giden herkesin görüntülerinin yarın servis edilmeyeceğini kim garanti edebilir? İnsanlar odalarında otururken, toplantılar yaparken veya eşiyle beraber otururken, yatarken, uyurken, kalkarken, banyo yaparken onların görüntülerinin yarın servis edilmeyeceğini kim garanti edebilir? O otelin genel müdürü ve yöneticilerinin derhâl istifa etmesi lazım" diyerek hedef şaşırtma gayretine girdi.

KUMPAS MAHREMİYET DEĞİL

Bu arada AK Parti AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, "MİT tırlarında devlet sırrını, siyasi casusluk pahasına yayınlamayı gazetecilik görenler, kumpas için otelde toplanıp iş üstünde yakalanmalarının ifşasını kişisel mahremiyetin ihlali olarak görmemizi bekliyorlar" dedi. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da aynı benzer ifadelerle olaya tepki gösterdi. Türkiye Gazetesi