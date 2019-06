Adalet yerini buldu yüreğimiz soğudu

ÖZKÖK'ÜN

Genelkurmay Çatı Davası'nda 139 kişinin şehit edilmesinden sorumlu olan FETÖ'cü hainlere en ağır cezalar verildi. O gece vatanlarını savunmak için büyük mücadele veren şehitlerin yakınları ve gaziler adaletin yerini bulmasından dolayı buruk bir mutluluk yaşıyor. SABAH'a duygularını dile getiren şehit yakınları ve gaziler şöyle dedi:Buruk bir mutlulukyaşıyoruz. Müebbet hapis cezasıo hainlere az bile. Bizim şehitlerimizbir daha geri gelmeyecek. Biz o geceyalnızca vatanımızı, bayrağımızısavunduk. Bağımsızlığımızı teslimetmemek için mücadele ettik.Ay yıldızlı bayrağımız göklerde özgürce dalgalansın diye karşılarında durduk. Onlar eşlerimizi, çocuklarımızı bizden aldılar.Onları affetmeyeceğim.Bugün Türk adaleti bizlere güzel bir haber verdi.Canlarımızı elimizden alan hainlere hak ettikleri cezalar verildi. Gencecik oğlum o gece vatan savunması için dışarıya koştu. Hainler, genç yaşlı demeden milletin evlatlarını gözlerini kırpmadan vurdu. O günden sonra bir şehit babası olarak tek istediğim evladımı benden alanların en ağır cezaya çarptırılmasıydı. O da sonunda gerçek oldu.Adalet yerinibuldu. Darbecilere en ağır cezalar verildi.Türk adaletine hep inanıyorduk. Hainler şimdi yaptıklarının cezasını çekecek. Bu vatana karşı gelmenin cezasını çekecekler.Biz bayrağımızı elimizden almaya çalışanlara karşı her zaman milletimizin yanında olacağız.3 yıldıreşimin yasını tutuyorum. İki kızım vebir oğlumu alarak her hafta eşimin mezarınagidiyorum. Darbeciler yine sonsuzakadar hapishanede de kalsalar yakınlarınıgörecekler. Ancak benim çocuklarımbabalarını bir daha göremeyecek.Yargının darbeciler için verdiği ağırlaştırılmış müebbet cezaları bizim için küçük de olsa bir teselli. Adaletin bir şekilde yerine gelmesinden memnuniyet duyuyorum.Hak ettikleri cezayı buldular. Mahkemeden istediğimiz bir sonuç çıktı. Bir daha o hapishaneden dışarı çıkamayacaklar. Bunlarda vatan, bayrak ve millet sevgisi yok. Olsaydı zaten Türkiye'yi bölmeye çalışmazlardı. Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye onlara teslim olmayacak.Çatı davasında verilen cezalar yüreğimizi serinletmiştir.Türk adaletine güvenimiz sonsuz.. Diğer hainlere de Türk adaletinin aynı cezaları vereceğinden hiç şüphemiz yoktur. O gece Ankara'da kendi vatandaşlarının üzerine bomba atan pilotların da aynı cezayı almasını hem gaziler hem de o darbe girişiminde şehit olanların yakınları olarak talep etmekteyiz.Çatı davada 224 sanıktan 133'ü en az birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.Aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün de bulunduğu 17 sanığa 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.ESKİ Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk dahil 133 subayın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı 15 Temmuz darbe girişiminin çatı davası kararını FETÖ mağduru subaylar emekli hakim albay Ahmet Zeki Üçok, emekli kurmay albay Gürsel Tokmakoğlu ve emekli kurmay albay Cengiz Köylü SABAH'a değerlendirdi:Bu dava, darbenin en önemli davasıydı.Çünkü darbenin savaş merkezini yargılayan bir davaydı, darbenin harekâtını yöneten kişilere yönelikti. Türk toplumunun yüreğini soğuttu. Geçmişi darbelerle dolu olan Türk hukuk tarihi için de darbe yapma hevesi olan varsa, onları engelleme açısından bir mihenk taşı oldu. Mahkeme heyeti hukuka tam riayet ederek yargılamayı sonuçlandırdı.Bu dava hukuk tarihi için referans olacak nitelikler taşımakta.Dava sürecinde çeşitli taktikler denedilerse de deliller sabitti.Mahkemede koordineli yanıltıcı ifadelerle süreci kendi planları çerçevesinde etkilemeye çaba gösterdiler. Mahkeme onları sabırla dinledi, uluslararası tüm hukuk kurallarına riayet etti.2007'de düzmece işlerle Hava Kuvvetleri'nden bizleri uzaklaştırdılar.Yerimize Akın Öztürk dahil FETÖ'cüleri yerleştirdiler.Bize o ilk kumpasları kuranlar mahiyetimizdekilerdi. Bunların bir kısmı akşamları karargah dışında şu anda kaçak olan ve Hava Kuvvetleri sözde imamı olarak bilinen Adil Öksüz ile toplantılar gerçekleştirdi. Adım adım ülkeyi kaosa sürüklemek amaçlı hain planlarını geliştirdiler.Millete ait silah sistemlerini ne yazık ki millete doğrultuldu.FETÖ'nünHava Kuvvetleri'nde PersonelDaire Başkanlığı'nda tasfiye ettiğiilk kurmay subaylardan Köylüde şunları söyledi: FETÖ'nünkumpasıyla Ergenekon davasında5.5 yıl hapis yattım.Bu vatanını, milletini seven subaylara karşı tasfiye operasyonlarının ardından uzun yıllardır planlamış oldukları bu başkaldırıda başarısız oldular.Eğer hain planlarını başarmış olsalardı bu ülkede neler olacağını tahmin bile edemeyiz. Bu hain girişim halkın gözü önünde oldu. Tabi ki cezasını çekecekler.Mahkemenin hassas incelediğini görüyoruz.Bu davalardan çıkarılacak dersler var. İki elimizi başımızın arasına alıp düşünmemiz gerekir, bir daha ülkemizin o hallere düşmemesi için neler yapmamız gerektiğinin cevabını bulmamız lazım.MILLI Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Çatı Davası'nda açıklanan kararlara ilişkin, "Bu hainler, alçaklar, Türk adaleti karşısında layık oldukları cezayı buldular" dedi. Akar, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda düzenlenen 11'inci dönem Özel Kuvvetler İhtisas Kursu mezuniyet törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Akar özetle şunları söyledi:TSK'nın kahraman evlatları teröristlerin inlerine tek tek girmeye, o inleri başlarına yıkmaya devam ediyor.3.5- 4 milyon insanın yaşadığı İdlib'de de yeni bir insanlık felaketinin yaşanmaması için TSK, Astana süreci ve Soçi mutabakatı çerçevesinde üzerine düşen görevleri yapmaya devam edecek. Fırat'ın doğusu ve Münbiç'teki terör hedefleriyle ilgili planlarımız, hazırlıklarımız sürüyor.Ülkemizin ve milletimizin, KKTC'deki kardeşlerimizin hak ve hukukunu uluslararası hukuk çerçevesinde temin için gece-gündüz demeden gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu konuda kararlıyız. Biz uluslararası hukuka, ikili anlaşmalara saygılıyız. Hiçbir oldu-bittiye müsaade etmeyiz.'S-400'ü alarak NATO'dan uzaklaştığımız' filan yok. Bu bir tedarik meselesi. Bunun F-35 ile ilişkilendirilmesini şiddetle reddediyoruz. Biz F-35 projesinin 9 ülke ile birlikte ortağıyız. Ödememiz gereken ortaklık payı neyse eksiksiz ödedik. Beklentimiz, ortaklarımızın başta ABD olmak üzere aklıselimle davranmaları, olayları objektif değerlendirmeleri. ANKARAFETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgüt imamları tarafından ankesörlü telefonlarla arandıkları belirlenen ve geçen salı günü 30 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan askerler arasında yer alan, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'ün yakın korumalığını yapan astsubay Nihat O. tutuklandı. Nihat O'nun, arandığını öğrenince durumu Özkök'e bildirip izne ayrıldığı ve soruşturmanın yürütüldüğü İzmir'e geldiği öğrenildi.Örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada, 13'ü muvazzaf asker 18 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Muvazzaf astsubaylar M.K., K.Y., Ö.G. ve daha önce açığa alınan F.H.T. gözaltına alındı.ByLock yazışmalarında isimleri geçen 4 asistan ve asistan doktor gözaltına alındı.Örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik olarak Merzifon ilçesi merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 asker tutuklandı.Bir şüpheli tutuklandı.