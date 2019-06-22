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Binali Yıldırım'dan Mesajı: Yarın İstanbul'da yeni bir zafere imza atacağız

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da seçimlerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. "Kürtler, terörle hayatını karartanlara oy vermez" diyen Binali Yıldırım, "Yarın inşallah İstanbul'da yeni bir zafere imza atacağız" ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 22.6.2019 12:02 Güncelleme Tarihi: 22.6.2019 12:04
Binali Yıldırım'dan 23 Haziran Mesajı: Yarın İstanbul'da yeni bir zafere imza atacağız

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Herkes işi gücü bıraktı İstanbul seçimlerine bakıyor. Bölücü terör örgütü de bunu bekliyor. Bir kaybetseler de işimize bakalım diye. Buradan onlara sesleniyorum 'yağma yok' Sivaslılar size izin vermez. Kürtler kim hizmet getiriyorsa oyunu ona verir. Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

YARIN İSTANBUL'DA YENİ BİR ZAFERE İMZA ATACAĞIZ

Yarın inşallah İstanbul'da yeni bir zafere imza atacağız. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Türkiye'nin gençlerinden aldığı gücünü en iyi şekilde kullanacağız. Petrolünüz biter, doğal gazınız biter ama genç nüfusun size kazandıracağa güç hiç bitmez."

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Binali Yıldırım'dan 23 Haziran Mesajı: Yarın İstanbul'da yeni bir zafere imza atacağız
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