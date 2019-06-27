Maarif Vakfı, dünyada FETÖ’nün kökünü kazıyacak

BUGÜN NELER OLDU

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından kurulan Türkiye Maarif Vakfı, bu yılki planlanan strateji ve dünya çapında yürüttüğü çalışmalar kapsamında zaman içinde 97 ülkedeki 100'e yakın FETÖ okullarının devir edilmesini bekliyor. Hükümet, üç yıldır süren FETÖ okullarına karşı mücadelede sonuca ulaştırılacak çalışmalar ve eğitimde dünyaya 'Türk mührü' vurmak için vakfa Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesinden Maarif Vakfı'na 541 milyon lira kaynak aktaracak. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla alınan karara göre Vakfın kullanımına verilecek olan maddi kaynak ile birçok ülkede yürütülen eğitim faaliyetlerinde vites yükseltiliyor. Aktarılacak nitelikli eğitim faaliyetleri ve yeni açılacak okullar için kullanılacak.Maarif Vakfı, üç yılda resmi olarak 99 ülke ile temas kurdu. Toplam 272 okulu bulunmakta. Tüm kıtalarda eğitim faaliyeti yürüten Vakıf, 33 ülkede eğitimöğretim yapıyor. 29 bin 729 öğrencisi bulunan vakfın, 55 ülkede de temsilcisi var.