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Maarif Vakfı, dünyada ’nün kökünü kazıyacak

3 yıldır dünyadaki okullarının kapatılması mücadelesi veren Maarif Vakfı, bir yıl içinde 97 ülkede 100’e yakın okulu daha devralmayı planlıyor

Giriş Tarihi: 27.6.2019
Maarif Vakfı, dünyada FETÖ’nün kökünü kazıyacak
15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından kurulan Türkiye Maarif Vakfı, bu yılki planlanan strateji ve dünya çapında yürüttüğü çalışmalar kapsamında zaman içinde 97 ülkedeki 100'e yakın FETÖ okullarının devir edilmesini bekliyor. Hükümet, üç yıldır süren FETÖ okullarına karşı mücadelede sonuca ulaştırılacak çalışmalar ve eğitimde dünyaya 'Türk mührü' vurmak için vakfa Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesinden Maarif Vakfı'na 541 milyon lira kaynak aktaracak. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla alınan karara göre Vakfın kullanımına verilecek olan maddi kaynak ile birçok ülkede yürütülen eğitim faaliyetlerinde vites yükseltiliyor. Aktarılacak nitelikli eğitim faaliyetleri ve yeni açılacak okullar için kullanılacak.

33 ÜLKEDE 272 OKUL
Maarif Vakfı, üç yılda resmi olarak 99 ülke ile temas kurdu. Toplam 272 okulu bulunmakta. Tüm kıtalarda eğitim faaliyeti yürüten Vakıf, 33 ülkede eğitimöğretim yapıyor. 29 bin 729 öğrencisi bulunan vakfın, 55 ülkede de temsilcisi var.
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