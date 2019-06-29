Şehitlerimizi uğurladık

BUGÜN NELER OLDU

İdlib'deki rejim saldırısında şehit düşen 29 yaşındaki astsubay Adem Tunç'un cenazesi memleketi Ağrı'ya gönderildi. Acı haberi alan Şehidin Tutak ilçesine bağlı Köş köyündeki evine ise Türk bayrağı asıldı. Adem Tunç'tan geriye ise, anneler gününde sosyal medya hesabından annesine yazdığı "Gücüme güç, umuduma umut katan annem. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun" mesajı kaldı. Hatay'tan uçakla memleketi Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı'na getirilen Şehit Uzman Çavuş, öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından baba ocağı Tutak ilçesine bağlı Aşağı Köşk köyündeki mezarlığa defnedilecek. Gözlem noktasına düzenlenen saldırıda 3 asker de yaralanmıştı.Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin Altıntepe üs bölgesine saldırısı sonucu, Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım (26) şehit oldu. Tokat Erba ilçesinde yaşayan baba Mahmut Yıldırım, acı haberini alınca gözyaşlarına boğuldu. Tarlada çalışırken 5 çocuğundan Kadir Yıldırım'ın şehit olduğunu öğrenen anne Şirin Yıldırım ise koşarak döndüğü evlerinin önünde "Yavrum" diye ağıt yakarak gözyaşı döktü. Kadir Yıldırım, ikindi namazının ardından düzenlenen törenle toprağa verildi.Diğer taraftan Hakkari'de nöbet sırasında silahı kazara ateş alan Ispartalı Er Mustafa Önlemeç (21), Şanlıurfa'da da eğitim sırasında fenalaşa Hataylı Uzman Onbaşı Mehmet Dursun (24) şehit oldu. Şehitler memleketlerinde toprağa verildi. Edirne Keşan'da da Tankçı Uzman Çavuş Ali Tiryaki, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.SABAH