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Başkan Erdoğan'dan Japonya'da önemli açıklamalar

Başkan , Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumu'nda Türk Toplumuyla Buluşma Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Giriş Tarihi: 30.6.2019 12:00 Güncelleme Tarihi: 30.6.2019 12:08
Başkan Erdoğan'dan Japonya'da önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bugün buraya gelemeyen Japonya'daki tüm kardeşlerime bütün vatandaşlarıma selamlarımı gönderiyorum. Sizlere aileleriniz, yakınlarınız, hemşerilerinizin kucak dolusu selamını muhabbetini getirdim. Ana vatandan binlerce km uzakta gurbeti sılaya çeviren tüm kardeşlerime buradan selamlarımı iletiyorum. Öncelikle şu hususu bir kez daha sizlere hatırlatmak istiyorum.

Yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz artık gurbetçi değil Türk milletini yurt dışındaki gücü, elçisi ve temsilcileridir. Vatandaşlarımıza her alanda ihtiyaç duyduğu hizmetleri en kaliteli ve en hızlı şekilde sunmaya çalışıyoruz. Türkçe'nin yanında Japonca'yı da çok iyi ama çok iyi öğreneceksiniz. Buradaki başarınız buna bağlıdır bunu hatırlatmak isterim.

Burada bir Başkonsolosluk açabiliriz.

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Başkan Erdoğan'dan Japonya'da önemli açıklamalar
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