Yaptırım yok Hedef 100 milyar dolar

G-20 Liderler Zirvesi'nin son gününde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yabancı gazetecilerin de yoğun ilgi gösterdiği basın toplantısında S-400 alımı ve ABD'yle F-35 projesiyle ilgili önemli mesajlar verdi.



S-400 İŞİ BİTTİ

S-400'lerle ilgili konuda bizim bütün anlaşmamız, her şeyimiz bitmiştir. Şu anda artık olay teslimat sürecindedir. Teslimat sürecinde olan böyle bir sözleşmeyi inkar etmemiz Türkiye gibi bir devlete yakışmaz. Bu iş bitti.







TRUMP'TAN DİNLEDİK

Biz Amerika ile Patriot satın alma hususunda Sayın Obama döneminde bir adım atmıştık. Fakat Patriotlar hususunda maalesef 'Kongre müsaade etmedi' dediler, bize böyle bir satışı gerçekleştirmediler. Biz de tabii ki hava savunma sistemleri için böyle bir adımı atmamız gerekiyordu. En uygun şartlarda bunu Rusya'dan bulmuş olduk. Kendileriyle anlaşarak bu adımı attık. Yaptırımlara gelince, yaptırımlar konusunda zaten Sayın Trump bugün yaptığı basın mensuplarına açıklamada bu konuya açıklık getirdi. Böyle bir şeyin olmayacağını da kendisinden özellikle dinlemiş olduk.



EGEMENLİK VURGUSU

Bizim S-400 olayı bir taraftan yürürken biz Amerika'dan Boeing uçakları alıyoruz. Serbest piyasa ekonomisinin olduğu bir dünyada bunları bir defa bunları birbirine karıştırmayacağız. Adımlarımızı da buna göre atacağız. Biz Amerika ile stratejik ortağız. Stratejik ortak olarak da bizim atacağımız bu adımlarda Türkiye'nin egemenlik haklarına birilerinin müdahale etme gibi bir yetkisi de yoktur. Bunu da herkesin bilmesi lazım.





116 UÇAK ALACAĞIZ

F-35 konusunda şu ana kadar bizim Amerika'ya yaptığımız 1 milyar 400 milyon dolar ödememiz var. Burada biz pazar değiliz, ortak üreticiyiz. Ortak üretici olmak suretiyle şu ana kadar bize teslimatı yapılan 4 tane F-35 uçağı var. Ama alacağımız 100 artı 16, toplam 116 uçak. Biz bunların da beklentisi içindeyiz. Ödeme planımız başlamış, ödemeler yapılıyor. Ama böyle bir altta birilerinin yaptığı açıklamalar Sayın Başkan'ın yaklaşımlarıyla hiç örtüşmüyor. Bunlar da bizim ikili ilişkilerimizi ben bozmayacağına inanıyorum ve yola da bu kararlılıkla devam ediyoruz.



STRATEJİK ORTAĞIZ

Yaptırım gibi bir görüntü ortada yok. Bu tabi iki stratejik ortak arasında böyle bir şeyin olması da ben sözkonusu değildir, olamaz diye düşünüyorum.



İDLİB'DE GEREĞİ YAPILDI

İdlib'te 12 noktaya rejim tarafından maalesef saldırı oldu. Bu saldırılar esnasında bir askerimiz şehit oldu. Gereken ondan sonra tarafımızdan yapıldı. Temenni ederiz ki bundan sonra bu tür saldırlar olmaz. Şu anda bir sükunet sözkonusu. Bunları asla beklemiyoruz. Bir daha olmaması gerekir. Bunları ele aldık. Bunlarla ilgili görüşmeyi de yaptık. Bu gözlem kulelerinin varlığı İdlib'in korunmasıdır, bölgenin korunmasıdır. Bu konudaki hassasiyetimizi de sonuna kadar koruyacağız.

Başkan Erdoğan: "S-400 artık teslimat sürecindedir"

TEMMUZ'UN İLK YARISI TESLİMAT

S-400'ün teslimatıyla ilgili kesin bir tarih vermedim. Ama temmuz ayının ilk yarısında teslimat başlar diye ilgili birimlerimiz bu açıklamayı yaptılar. Şu andaki beklenti de bu istikamettedir.



MAARİF VAKFI'YLA ÇALIŞIN

Görüştüğümüz liderlerin hepsiyle de biz FETÖ meselesini görüştük. Hepsiyle de kendi ülkelerinde FETÖ konusunda Maarif Vakfımız ile kendi milli eğitim bakanlıklarının müşterek bir çalışma yapmasını, bu terör örgütünden de kendi ülkelerini özellikle korumalarını istedim.



KAŞIKÇI İÇİN ÇAĞRI

Türkiye'ye gönderilen iki uçakla 15 kişi bu işin failleridir. Bu işi meydana çıkarması gereken de birinci derecede Muhammed bin Salman'dır. Çünkü telefon görüşmemizde bu konuyla ilgili bu sözü verdi. Ama şu ana kadar yapılmış herhangi bir şey yok. Bunu onlar çıkaracak meydana. Başka yerde fail aramalarına gerek yok. Zira kendilerinin eski Dışişleri Bakanının söylemiş olduğu yalanlar var. Muhammed bin Salman'a söylettikleri yalanlar var. Bu kadar açık, daha ne söyleyeyim. Bunu onların meydana çıkarması lazım.