Bir mandal üzerinden tahrik

İstanbul'da Suriyeliler üzerinde yeni bir provokasyon girişimi daha yapılmak istendi. Küçükçekmece'de Mehmet Akif Mahallesi'nde Suriyeli bir kişinin, 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği yalanı ortaya atıldı. Sosyal medyada bu yalan daha da ileri götürülerek "tecavüz" olarak aktarıldı. Sistematik tahrik üzerine mahalleli sokaklara döküldü. Yüzlerce kişi Aşık Veysel Caddesi üzerinde toplanarak polis merkezine yürümek istedi.

POLİS ZOR DURDURABİLDİ

Polis merkezi çevresinde ve caddede güvenlik tedbiri alan çevik kuvvet polis ekiplerinin ikazlarına rağmen slogan atarak bir türlü dağılmayan gruba polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Müdahale sırasında ara sokaklara dağılarak tekrar toplanan gruptan 18 kişi gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

BİR MANDALDAN BAŞLADI

Ancak olayın perde arkası Suriyeli mülteciler konusunun nasıl provoke edildiğini açıkça ortaya koydu. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi'nde bir apartmanda çamaşır asarken aşağıya mandal düşüren bir kişi, sokakta oynayan 12 yaşındaki Suriyeli erkek çocuğa seslenerek getirmesini istedi. Suriyeli çocuk apartmanın kapısını karıştırınca, aynı apartmanda oturan başka yine Suriyeli bir erkek çocuk kapıyı işaret ederek "Gel gel" dedi.

AİLELER ŞİKAYETÇİ DEĞİL

Yenişafak'ın haberine göre; ortada bu diyalogdan başka herhangi bir fiziki ya da sözlü temas bulunmamasına rağmen olay provokatörler tarafından kısa sürede "taciz-tecavüz" dedikodusuna dönüştürüldü. Çocuğu linç etmek isteyen kalabalığı sağduyulu mahalle halkı durdurdu. Olayda adı geçen aileler emniyete gidip ifade verdi ve ortada fiziki/sözlü taciz olmadığını beyan etti. Linç edilmek istenen çocuk devlet tarafından gözetim altına alındı. Çocuğun ailesinin hala Suriye'de olduğu, Türkiye'ye 1,5 ay önce ailesiyle birlikte geldiği öğrenildi.