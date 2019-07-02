15 Temmuz’un can yoldaşları

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlediği hava saldırında şehit düşen Kayserili Komiser Yardımcıları Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay, birlikte okuyup birlikte polis oldu.



AKADEMİ'DE KARŞILAŞTILAR

İki genç, özel harekat polisi olmak için birbirlerinden habersiz akademiye girdi. Burada karşılaştıklarında önce şaşıran ve sonra birbirlerine sarılarak "Yok artık" diyen Cennet ve Kübra, özel harekata seçildikten sonra da gönüllü olarak Sur'daki operasyona katıldı.







LİSE ARKADAŞIYDILAR

Ölümün bile ayırmadığı can yoldaşları Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay'ın dostluklarını anneleri sürdürüyor. Her fırsatta bir araya gelen şehit anneleri Hikmet Doğanay ve Huriye Yiğit, şehit annesi olmanın gururunu yaşıyor. Şehit Kübra Doğanay'ın annesi Hikmet Doğanay, Cennet ve Kübra'nın aynı liseden mezun olduktan sonra üniversitede yolarının ayrıldığını söyledi.

Cennet'in Gazi Üniversitesi, Kübra'nın ise Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini kazandığını belirten Hikmet Doğanay; "Kübra ve Cennet birbirlerini çok severlerdi. Üniversite nedeniyle ayrılan yoları birbirlerinden habersiz akademide yeniden kesişti. Orada da birbirlerini görünce çok şaşırmışlar. "Yok artık, burada damı? diyerek sarılmışlar. Birbirlerine "Cinnetim", " Kübo" diyerek takılırlardı. Daha sonra Sur'da birlikte görev yaptılar. Yedikleri içtikleri ayrı gitmezdi. O hain gecede de şahadet şerbetini de birlikte içtiler. Onları ölüm bile ayıramadı" dedi.



'İYİYİM' DEDİKTEN 3 DAKİKA SONRA...

Kızı Kübra'nın 10 Temmuz'da dedesinin cenazesine geldiğini söyleyen Hikmet Doğanay; "Kübra babamın cenazesinden sonra, 'anne Ankara'ya birlikte gidelim' dedi. Bende, 'dedeni bugün defnettik seninle gidersem yadırganır gelemem' dedim. Çok ısrar etti ama ben hep olmaz dedim. Kübra sonra bana 'anne ben şehit olursam sakın üzülme tamam mı' dedi. Bende elimle ağzını kapatıp, 'kızım nasıl konuşuyorsun öyle' dedim. O da bana 'neden anne şehitlikten daha güzel bir şey mi var' dedi. Bunun üzerine bir şey diyemedim. Daha öncede bize bilgi vermeden gönüllü olarak Sur'a operasyona gitmişti. 15 Temmuz gecesi 23: 58'de ablasıyla yaptığı son görüşmede, 'abla merak etme, biraz işim var ben iyiyim. Şarjım bitebilir. Annem babam ararsa onlara benimle konuştuğunu ve iyi olduğumu söyle. Sakın dışarı çıkma' demiş. Bu konuşmadan 3 dakika sonra, yani saat 00:01'de, Özel Harekat'a atılan ikinci bomba ile kızım Kübra ile birlikte Cennet ve Gülşah şehit düşmüş. O gece büyük kızım 628 görüşme yaptı ama Kübra'dan haber alamadı" dedi.



'ŞEHİT OLACAĞIM ANNEANNE' DEDİ

Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit'te kızının nişanlanmasına bir ay kala şehit düştüğünü belirterek, "Cennet'e hem ben hem de babası 'özel harekatçı olma sen yapamazsın' dedik. Cennet ise bize 'benim şehit olmamı istemiyor musunuz?' dedi. Bu sözünden sonra ise bir daha o konuyu konuşamadık. 15 Temmuz'dan 10 gün önce yanımızdaydı. Anneannesinin boynuna sarılıp, 'ben şehit olup seni yanıma alacağım' dedi. Biranda ortalık buz kesti. Herkes sustu. O hain gecede Cennet'in şehit düştüğü haberini aldık. Cennet, Kübra ile liseden, Gülşah Güler'le ise üniversiteden arkadaştı. Üçünün de kaderi sanki birlikte yazılmıştı. Birlikte çıktıkları yolda birlikte şahadete yürüdüler. Ben Cennet'imi kaybettim ama bu ülkenin binlerce genci benim oğlum ve kızım oldu. Cennet ise artık sadece benim değil milyonların Cennet'i oldu. Allah bu ülkeye bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın. FETÖ gibi hain terör örgütlerine fırsat vermesin. Şükürler olsun ki şehidine değer veren devletimiz ve milletimiz var" dedi.



47 KAHRAMAN POLİS GÖLBAŞI'NDA ŞEHİT DÜŞTÜ

Darbeci askerlerin Ankara'daki kritik hedeflere saldırısında en fazla kaybı Gölbaşı Özel Harekât personeli verdi. Darbe girişiminin duyulmasından sonra Emniyet Genel Müdürlüğü tüm polisleri göreve çağırdı. Gölbaşı'ndaki Özel Harekat'ta toplanan yüzlerce polis darbecilerin kuşattığı Genelkurmay, TRT ve Jandarma Genel Komutanlığı'na operasyon için hareket geçmek üzereyken F-16'larla havadan bombalandı. Binada 47 Özel Harekât polisi şehit düştü.



'ONLAR CENNETTE BİZ DÜNYADA BERABERİZ'

Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit "Dirayetli bir Cumhurbaşkanımız var. Gururluyum. Bu vatan için bir ölür bin diriliriz. Hainlere inat ağlamıyorum. Evlatsız olunur ama vatansız olunmaz. Kızım Kübra ile kader arkadaşıydı. Kadim dostlukları bize bıraktıkları en büyük miras. Şimdi onların arkadaşlıklarını anneleri olarak bizler sürdürüyoruz. Onlar cennette biz dünyada artık hep beraberiz" dedi.

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