15 Temmuz'un 3. Anma yıl dönümünde şehit yakınları ve gaziler o geceyi asla unutmadıklarını belirterek , "Biz 15 Temmuz'u her gün yaşıyoruz. O gece yaşananlar hala gözlerimizin önünde. 3 yıldır acılarımız hala kalplerimizden çıkmıyor. Allah bir daha 15 Temmuz'u Türkiye'ye yaşatmasın" dediler. Şehit yakınları ve gaziler buruk duygularını SABAH'a şöyle aktardı:): Biz15 Temmuz'u her gün yaşıyoruz. Sevdiklerimiz, canlarımız vatan mücadelesi uğruna hayatlarını feda ettiler. 3 yıldır acılarımız hala kalplerimizden çıkmıyor. Hainler o gece eşimi benden aldı ama ona olan sevgimi alamadılar. 6 çocuğumla birlikte hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Çocuklarım da babalarını bir an olsun akıllarından çıkarmıyor. Değil bir sene üzerinden elli sene geçse böyle kahraman bir babayı ve eşi ben nasıl unutabilirim?): Allahbir daha 15 Temmuz'uTürkiye'ye yaşatmasın. O gece oğlumu kaybettim. 3 yıl geçti üzerinden ama oğlum sanki hep bizimle birlikte. Yiğit oğlumu ve bu vatan için yaptıklarını asla unutmayacağım. Milletimizin o gece gösterdiği yiğitlik hep sürecek ülkemiz bağımsızlığını hep koruyacak. Demokrasimizi bu ülkeye düşman olanlara hiçbir zaman teslim etmeyeceğiz. Söz konusu vatanımızsa gerisi teferruattır.): 15Temmuz'dahepimizbüyük birmücadeleverdik. Ogece yaşananlarhalagözlerimizinönünde. Ben de hainlerin attığı bomba nedeniyle bir bacağımı kaybettim. Yeter ki vatanımız kurtulsun. En yakın arkadaşım da gözlerimin önünde şehit oldu."3 yıldır şehitlerimiz için o gecenin yasını tutuyoruz. Onlara dualarımızı eksik etmiyoruz. İnşallah yarınlar hepimiz için aydınlık olur. Türkiye bir daha öyle karanlık günler yaşamasın. Bir daha o hainlere hiçbir yerde fırsat verilmesin"