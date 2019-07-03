15 Temmuz'un 3. Anma yıl dönümünde şehit yakınları ve gaziler o geceyi asla unutmadıklarını belirterek , "Biz 15 Temmuz'u her gün yaşıyoruz. O gece yaşananlar hala gözlerimizin önünde. 3 yıldır acılarımız hala kalplerimizden çıkmıyor. Allah bir daha 15 Temmuz'u Türkiye'ye yaşatmasın" dediler. Şehit yakınları ve gaziler buruk duygularını SABAH'a şöyle aktardı:
ŞEHİT EŞİ NURAY ANAR
(Akıncı Üssü'nde şehit olan Ali Anar'ın eşi
): Biz
15 Temmuz'u her gün yaşıyoruz. Sevdiklerimiz, canlarımız vatan mücadelesi uğruna hayatlarını feda ettiler. 3 yıldır acılarımız hala kalplerimizden çıkmıyor. Hainler o gece eşimi benden aldı ama ona olan sevgimi alamadılar. 6 çocuğumla birlikte hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Çocuklarım da babalarını bir an olsun akıllarından çıkarmıyor. Değil bir sene üzerinden elli sene geçse böyle kahraman bir babayı ve eşi ben nasıl unutabilirim?
ŞEHİT BABASI NİHAT TAKDEMİR
(Akıncı Üssü'nde şehit olan Ömer Takdemir'in babası
): Allah
bir daha 15 Temmuz'u
Türkiye'ye yaşatmasın. O gece oğlumu kaybettim. 3 yıl geçti üzerinden ama oğlum sanki hep bizimle birlikte. Yiğit oğlumu ve bu vatan için yaptıklarını asla unutmayacağım. Milletimizin o gece gösterdiği yiğitlik hep sürecek ülkemiz bağımsızlığını hep koruyacak. Demokrasimizi bu ülkeye düşman olanlara hiçbir zaman teslim etmeyeceğiz. Söz konusu vatanımızsa gerisi teferruattır.
GAZİ CAFER YILMAZ
(Külliye'de yaralandı
): 15
Temmuz'da
hepimiz
büyük bir
mücadele
verdik. O
gece yaşananlar
hala
gözlerimizin
önünde. Ben de hainlerin attığı bomba nedeniyle bir bacağımı kaybettim. Yeter ki vatanımız kurtulsun. En yakın arkadaşım da gözlerimin önünde şehit oldu.
3 YILDIR YASTAYIZ
"3 yıldır şehitlerimiz için o gecenin yasını tutuyoruz. Onlara dualarımızı eksik etmiyoruz. İnşallah yarınlar hepimiz için aydınlık olur. Türkiye bir daha öyle karanlık günler yaşamasın. Bir daha o hainlere hiçbir yerde fırsat verilmesin"