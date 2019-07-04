CHP’nin ortakları birbirine girdi

TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti'nin, 23 Haziran seçimlerinden önce ortaya çıkan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubunu kamuoyuna açıklayan Ali Kemal Özcan'ın İmralı'ya gidişinin araştırılmasına yönelik grup önerisi görüşülürken CHP'nin resmi ittifak ortağı İYİ Parti ve gizli ittifak ortağı HDP arasında 'Öcalan' tartışması ve gerginlik yaşandı yaşandı.

Millet İttifakı birbirine girdi! "HDP'lilerin oylarıyla burada oturuyorsunuz"

HDP'li Kurtulan'ın kürsüde teröristbaşı için "Böyle bir lider dünyada yok. Ben onu övmek için buraya gelmedim, hiç onun da buna ihtiyacı yok. Benim kimseyi, HDP'nin kimseyi... Burada PKK'yı övmesine ihtiyacı da yok" ifadesini kullanmasının ardından İYİ Parti ve HDP milletvekilleri arasında karşılıklı atışmalar yaşandı. Kurtulan, İYİ Partililere "İYİ Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP'yle yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne yapacaksınız şimdi?" diye seslendi.







"HDP'NİN OYUNA MUHTAÇSINIZ"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu ise "Hepiniz bu sorunu çözmek zorundasınız" diyen HDP'li Kurtulan'a "Çözeceğiz,; siz, PKK'ya 'alçak' diyeceksiniz, çözeceğiz. Siz, Abdullah Öcalan'a 'alçak' diyeceksiniz, çözeceğiz" karşılığını verdi. Kurtulan, "Aritmetiğe bakın. Zar zor şu kapıdan içeri girdiniz, en köşede oturuyorsunuz, kapının eşiğinde oturuyorsunuz. Böylesi bir partiye 'Haddinizi bilin' diyemezsiniz" derken Ağıralioğlu kimseye 'oy verin' demediklerini belirtti. Kurtulan ise "Hepiniz muhtaçsınız o oya, bizim oyumuza, bizim desteğimize" dedi.







'KÜRT SORUNU' ATIŞMASI

Tartışmalar devam ederken CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "9 Ekim 2009'da başlayan, 11 Kasım 2014'te biten çözüm süreciyle ilgili herkes laf etti, söz etti; biz de ettik. Mesela, bizim orada çok samimi söylediğimiz bir şey var: Bu meselenin adını koymak lazım, cesurca koymak lazım; bunun adı Kürt sorunudur kardeşim" şeklindeki sözlerine de İYİ Partili Ağıralioğlu "Değildir efendim" karşılığını verdi. Altay ise "Edersin, etmezsin; sen de 'Değil' dersin. Sen diyorsun ki 'Burası Türk yurdu', Türk kavramına kafatasçı bir yaklaşımla bakarsam ben de derim ki 'Hayır efendim, burası Gürcü yurdu' Böyle bir şey olabilir mi?" diye tepki gösterdi.