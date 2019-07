Hiçbir milletvekili bombadan kaçmadı

15 Temmuz 2016'da bombalan Meclis'te o gün Genel Kurul'u açarak FETÖ'cü darbe girişimine direnen milletvekilleri arasında yer alan AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve Ankara milletvekili Lütfiye Selva Çam ile AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can darbe girişiminin 3'üncü yılında SABAH'a konuştu.

İki oğlu ve eşi ile Meclis'e gelen Çam, "Meclis bombalanırken orada bulunan hiçbir vekil hiçbir yere saklanma ihtiyacı duymadan 'Biz buradayız' diyerek darbe girişimine direndi" dedi.

1980 darbesi olduğunda 10 yaşında olduğunu belirten Çam, "Ortada çok gerilimli bir ülke vardı. Ekonomisi sıkıntılı ve iç çatışmalar vardı. Arkadaşımın babası savcıydı evlerine bomba atmışlardı. Darbe girişimi ise ekonomik anlamda bir sıkıntının olmadığı, insan hak ve özgürlüklerinin olduğu, çatışmanın olmadığı güzel geçmiş bir cuma gününün sonrasında meydana geliyor. Böyle bir şey ile karşılaşmak herkesi şoka düşürdü" dedi.

Çam, o gece meydanlarda her şeyi göze almış insanların olduğuna dikkat çekti. FETÖ'yü kanser hücresine benzeten Çam, "Bir tarafı temizliyorsunuz, diğer taraftan metastaz yapıyor. Biz devletin tüm kurumlarıyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Yargılananların hiçbirisinde bir pişmanlık yok. 5-10 yıl sona tekrardan devleti ele geçireceklerini düşünüyorlar. Etkin mücadele devam etmeli ki umutları yeşermesin. Bununla ilgili kurumların dirayetli duruşları var" diye konuştu.



İŞGAL GİRİŞİMİYDİ

Kırıkkale milletvekili Ramazan Can, darbe girişimi günü memleketinde olduğunu belirterek, olayı öğrenir öğrenmez özel aracı ile Ankara'ya geldiğini söyledi. Bombaların atıldığı o geceye ilişkin Can, "15 Temmuz darbenin ötesinde bir işgal girişimi. O gece Meclis'e gelen milletvekillerinin tamamı ölümü satın almışlardı. AK Partili, MHP'li, CHP'li 100'ün üzerinde vekil vardı. O gece aziz milletimiz zaten meydanlarda çıplak bedenleriyle tanklara uçaklara meydan okudular. Onların yaptıkları yanında bizim yaptığımız ne ki? Milletimiz devletine bağımsızlığına, birliğine ve beraberliğine sahip çıktı. Bedenlerine tanklara silahlara karşı durdu. FETÖ'nün terör örgütü olduğu 17-25 Aralık sürecinde ortaya çıktı. Biz terör örgütü olduğu öğrendiğimiz andan itibaren mücadelemizi yaptık. 17-25 Aralık sürecinde gerek Meclis içerisinde gerekse dışarıda belli siyasi yapılar ve güçler buna direndi. Belki o direnç gösterilmeseydi 15 Temmuza giden süreç ve o gece bu kadar pahalıya mal olamayabilirdi. FETÖ 15 Temmuz gecesine bu derecede cesaret edemezdi" dedi.

Darbeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde milletin 'dur' dediğini belirten Can, "Cumhurbaşkanımızın o gece hayatını tehlikeye atarak milletimizi meydanlara davet etmesi dünyada emsali görülmemiş bir kahramanlıktı" ifadelerini kullandı. "O gece bombalar atılırken ne hissetiniz?" sorusuna Can, "Kurtuluş Savaşı'nda Polatlı da Yunanlılara karşı yürüttüğümüz Milli Mücadeleyi hatırlattı" yanıtını verdi.



ÜÇ KEZ BOMBALANDI

15 Temmuz'da Başkan Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın olayın FETÖ'cü darbe girişimini açıklamasının ardından milletvekilleri Meclis'e geldi. Meclis Başkanı İsmail Kahraman talimatıyla saat 01.20'de Genel Kurul Salonu açıldı. Saat 02.23'te vekiller Genel Kurul Salonu'nda iken Meclis bahçesine ilk bomba atıldı. Saat 03.20'de atılan ikinci bomba ana binada Başbakan'ın odasının yakınına düştü. Bu sırada vekiller sığınağa geçti. 13 dakika sonra saat 03.33'te atılan üçüncü bomba da ana binaya düştü. Darbeciler helikopter ile Meclis'e inmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

