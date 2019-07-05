Şimdi diyet ödeme zamanı

31 Mart yerel seçimleriyle 23 Haziran'da yenilenen seçimde bir araya gelen CHP ve İyi Parti ile ittifakın gizli ortağı HDP seçimin ardından birbirine düştü. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin, "Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz" tehdidine sessiz kaldılar. AK Parti ve MHP, HDP'nin tehditlerinin başlangıç niteliğinde olduğuna vurgu yaparken, "Diyet ödeme dönemi başladı. Dün Kandil'den eli kanlı teröristlerin desteğine ses çıkarmayanlar, bugün o günleri yaşanmamış gibi gösterme telaşına girdiler" değerlendirmesinde bulundular.

Meclis'te İYİ Parti-HDP kavgası

TBMM'nin önceki günkü oturumunda İyi Parti'nin verdiği iki önerge yüzünden Zillet İttifakı partileri arasında gerginliğe yol açan tartışmalar yaşanmıştı. HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtalan hakaret ve tehdit içeren konuşmasında, "İYİ Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP'yle yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır. Hepiniz muhtaçsınız o oya, bizim oyumuza, bizim desteğimize" sözlerini sarf etmişti. HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, dün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "İyi Parti ile CHP'nin ittifakla seçime girmiş olması onlara yaradı, bu objektif vaka, söylemeye gerek yok" diyerek iki partiye de mesaj gönderdi. AK Parti ve MHP'nin Zillet İttifakı partilerinin birbirine düşmesine ilişkin yaptığı değerlendirmeler şöyle:



AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ BÜLENT TURAN



Tiyatro bitti, bu daha başlangıç

İyi Parti iki gündür kendince milliyetçi seçmene yönelik hamle olarak gördüğü önergeleri Meclis'e verdi. Her iki öneride de bir siyasi partinin maruz kalabileceği en ağır cevaplarla karşılaştı. Dün Kandil'den eli kanlı teröristlerin desteğine ses çıkarmayanlar, bugün o günleri yaşanmamış gibi gösterme telaşına girdiler. Atatürk'ün partisi olduklarını söyleyenler, milliyetçi kesimin partisi olduğunu iddia edenler, seçim döneminde gizli ittifak yapanlar seçmeni aldatacaklarını zannettiler. Bugün oluşan tabloda görüyoruz ki "diyet" ödeme dönemi başladı. İttifak ortaklarının sitemlerine, azarlamalarına adeta cevapsız kaldılar. "Kes sesini, HDP ve PKK sayesinde o koltuklardasınız" çıkışıyla afalladılar. Seçimleri henüz yeni geride bıraktık. Tiyatro bitti. İttifaklarının kapalı kapılar ardında ne tür anlaşmalara gebe olduğunu hep birlikte göreceğiz. Bu daha başlangıç.



MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAŞAR YILDIRIM



Haddinizi bilin dediler

Güneşın altında hiç bir şey gizli kalmaz. Bütün gizlemelere rağmen İyi Parti HDP ittifakını HDP açıkladı. Bunu açıklarken de İyi Parti'yi haddinizi bilin diye azarladılar. Anlaşılan İyi Parti bedel ödemeye devam edecek. İyi Parti'nin PKK'nın Partisi sayesinde Meclis'e girdiğini dün Türkiye duydu. Biz bunu çok anlattık ama PKK' lıların itirafı anlatması farklı oluyor.