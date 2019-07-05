Uçaksavarla vatandaşa ateş açtılar

FETÖ'nün 34 kişiyi şehit ettiği Köprü'deki olaylara ilişkin iddianamede, darbecilerin vatandaşları nasıl katlettiği açıkça anlatılıyor.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Kuleli Askeri Lisesi Hizmet Bölük Komutanlığı Hizmet Bölüğü'nde görevli Mert Hürriyetoğlu: Üsteğmen Vedat Yıldız uçaksavar silahı, binbaşı Ahmet Taştan G3 piyade tüfeği, İbrahim Gül isimli başçavuş G3 piyade tüfeğiyle ateş etmeye başladı. Binbaşı Ahmet Taştan diğer tanklardaki uçaksavarlara mühimmat yerleştirilmesi talimatı verdi.

17 yıl 6 ay hapis cezası alan piyade er M. Emin Gençyılmaz: Tankı kullanan üsteğmen Vedat Yıldız'a Ahmet Taştan top atışı yapılması için emir verdi.

17 yıl 6 ay hapis cezası alan er Tunahan Kurt: Ahmet Taştan 'teslim olun' diye bağıran tarafa top atışı yaptırdı. Top patlayınca ben iki metre uzağa savruldum.







Beraat eden tank nişancısı Muhammed Talip Songur: Halk vazgeçmeyip gelmeye başlayınca Üsteğmen Yıldız MG3'le halka ateş etti.

17 yıl 6 ay hapis alan Kuleli Askeri Lisesi'nde er İbrahim Sezer: Bir kadın bize doğru yaklaşarak bir şeyler söyleyince, Ahmet Taştan binbaşı ve tankın üzerinde bulunan üstteğmen Vedat Yıldız, MG3 silahla kadına doğru ateş etti.

11 kez ağırlaştırılmış müebbet alan 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Mahir Çubuk: Vedat Yıldız'ın nişancıya halkın olduğu yere doğru 'tankı ateş et' dediğini duyuyordum.

17 yıl 6 ay hapis alan Kartal 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı 2. Tank Taburu 2. Tank Bölüğü'nde tank doldurucu olarak görev yapan asker Abdullilah Sarıtaş: Üsteğmen Yıldız benden tankı doldurmamı istedi, 'nasıl yapıldığını bilmiyorum' dedim.







Beraat eden 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında er Yusuf Yağmur: Komutanlar sürekli ateş ediyordu.

15 yıl hapis alan Kuleli Askeri Lisesi'nde görevli er Ali Altıner: Siper alamayan 'Kurtuluş' isimli arkadaşımızı komutanlardan biri vurdu.

15 yıl hapis alan Kuleli Askeri Lisesi'nde er Turgay Çiçek: İbrahim Gül başçavuş insanlara doğru ateş etmeye başladı.

Beraat eden Kuleli Askeri Lisesi'nde kısa dönem er olarak görev yapan Okan Çoban: Binbaşı Ahmet Taştan ve yarbay Turgay Ödemiş halka doğru defalarca ateş etti.

17 yıl 6 ay hapis alan er Ahmet Turan Çiftçi: 'Vatandaşa ateş edin' diye bağrıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis alan Harp Okulu öğrencisi Mahmut Tokmak: Yaklaşan sivillere ateşle karşılık verildi.



İNSAN ANNESİNE ATEŞ EDER Mİ...

Davada müşteki olan İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, '15 Temmuz Kıyam(et) Gecesi ve Milli Vuruş' isimli kitabında "Bir takım çevreler 15 Temmuz gecesi yaşanan askeri hareketliliği tatbikat zannettiklerini lanse eden erlerin masum olduğunu ifade ettiler. Genelleme yapanlara 'Erler masum, kandırılmış!' diyenlere şunu soruyorum: İnsan babasına ateş eder mi? Annesine, evladına ateş eder mi? Size silah verseler, 'Annenize ateş edin' deseler, eder misiniz?' Bu er Silahı atacaklardı bir kenara VE 'Ben milletime ateş etmem!' diyeceklerdi.

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