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kanalı, kara para aklama merkeziydi

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK DİLEK YAMAN ÖZEL İSTİHBARAT Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2019
A9 kanalı, kara para aklama merkeziydi
Adnan Oktar suç örgütünün canlı yayın propaganda aracı A9 TV kanalının, MASAK tarafından hazırlanan raporda örgütün kara para aklama merkezi olduğu tespiti yapıldı.Kanalın, ticari kaynaklarının belirlenemediği, yasal olmayan yollardan elde edilen paraların bu şirket aracılığıyla aklandığı anlatıldı. MASAK'ın savcılığa sunduğu raporda A9'un 2016 ve 2017 ticari defterlerinde şirketin yüksek olmayan hasılatına karşı neredeyse hasılatın yarısını oluşturan giderlerin şirkete giren herhangi bir para olmamasına rağmen ortaklar tarafından para yatırılmış gibi gösterildiği anlatıldı.
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A9 kanalı, kara para aklama merkeziydi
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