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FETÖ "ablası" ile eşine hapis cezası

'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/) ilişkin davada yargılanan sanık 10 yıl, eşi ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2019 11:57
FETÖ ablası ile eşine hapis cezası

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hilal Sarı ile eşi tutuksuz sanık Halil Sarı ve avukatları katıldı.

Sanık Halil Sarı, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını öne sürdü.

Sanık Hilal Sarı da örgütün evlerinde kalmadığını iddia ederek, "ev ablalığı" yaptığı yönündeki tanık beyanlarının da gerçeği yansıtmadığını savundu.

Duruşma savcısı, sanıkların ByLock kullandığını, örgüt evlerinde kaldığını, ayrıca sanık Hilal Sarı'nın örgüt evlerinden sorumlu olduğunu, "İrem" kod adını kullandığını, örgüt mensuplarına yemin ettirerek hakim-savcı adaylarına sınav sorularını verdiğini belirterek, cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Halil Sarı'ya 6 yıl 3 ay, eşi Hilal Sarı'ya ise 10 yıl hapis cezası verdi. Heyet, sanık Hilal Sarı'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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FETÖ "ablası" ile eşine hapis cezası
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