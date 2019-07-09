Hayalleri ortaktı sevdaları vatandı

Ahmet (25) ve Mehmet (25) Oruç, bir de komşu oğlu Yunus Uğur (24)... 15 Temmuz darbe ihanetinde şehit edilen 251 kişiden üçü. Aynı mahallede büyüdüler, aynı lisede hatta aynı sınıfın aynı sıralarında okudular. Üç kişi olarak tek bir hayal kurdular 'polis olmak'. Liseden sonra aldıkları eğitimin ardından polis olarak kep attılar. Henüz üç yıllık polisken kanlı gecede kursiyer olmalarına rağmen, 'biz de varız' diyerek hainlere karşı direndiler. Ankara Gölbaşı Özel Harekat'a F-16 ile atılan bomba ile yan yana şehit düştüler.

SABAH, ikiz Oruç kardeşler ve çocukluk arkadaşları, yoldaşları Yunus Uğur'un şehadetinin ardından hayat hikayelerinin duygulandıran yeni detaylarına ulaştı. Polis meslek Yüksekokulu'ndan aynı yıl, yan yana kep atarak, mezun olan üç arkadaş Adana Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde göreve başlamıştı. Çok sevdikleri üniforma içinde, çok istedikleri mesleği icra ettikleri günler dahil çocukluktan bu yana hiç ayrılmamışlardı.



ANKARA'YA PİLOTLUK İÇİN GİTTİLER

Üç arkadaş iyi birer polis olmuşlar, Oruç kardeşler evlenmiş, Yunus da nişanlanmıştı. Ancak geride bir hedefleri daha vardı; helikopter pilotu olmak. Polis üniformasına 'pilot' nişanı eklemek için üçü de Kasım 2016'da Ankara Gölbaşı Havacılık Daire Başkanlığı'nın kursuna başvurdu. Seçme ve sınavlarda Yunus ile birlikte ikizlerden biri geçti ancak ikizlerden diğer sayısal hesaplamalardaki sıkıntı nedeniyle jüriden geçemedi. Bunun üzerine jüriye başvuran üç arkadaş 'biz bugüne kadar hiç ayrılmadık, birlikte büyüdük, birlikte pilot olmak istiyoruz. Ya üçümüzü de alın ya da üçümüzü de eleyin' dedi.



JÜRİ ONLARI AYIRMADI

Üç arkadaşın talebini özel olarak gündeme alan kurs jürisi, zaten üçü de sınavı kazanmış olan ancak sayısal sapmalar nedeniyle ortaya çıkan sonuca karşı yapılan değerlendirme sonucunda onları ayırmadan kursa kabul etti.



O GECE GÖREVLİ DEĞİLLERDİ

Şehitlerin ardından üç yıl sonra ortaya çıkan bir başka detay ise o gece FETÖ'cü hainlerin 23.08 sıralarında ilk hedef olarak seçtikleri Gölbaşı Özel Harekat Dairesi'nde saldırı anında görevli olmamaları. İkizler ve Yunus, 8 aydır orada kursiyerdiler, olaylar sırasında lojmandaydılar ve öğrenci oldukları için görevli değillerdi. Buna rağmen darbeye direnişe gittiler.



47 POLİSİ ŞEHİT ETTİLER

Darbe girişimi ortaya çıkınca Ankara Emniyet Müdürlüğü tüm polisleri göreve çağırdı. Özel Harekât Merkezi'nde yüzlerce polis toplandı. Polisler kuşatılan Genelkurmay, Jandarma Genel Komutanlığı gibi binalara operasyona gitmeye hazırlanırken merkez savaş uçaklarıyla vuruldu. 2 bombalı saldırıda 47 polis şehit düştü. O şehitlerden 3'ü de birbirlerinden hiç ayrılmayan Oruç kardeşler ve arkadaşları Yunus'tu.



İKİZLERİN EŞLERİ DE POLİS OLDU

3 arkadaş, 15 Temmuz gecesi kaldıkları lojmanda olayları duyar duymaz 'gün durma günü değil' deyip sorumlu başkanlarının yanına gidip görev almak istedi. Oruç kardeşler ve Yunus Uğur helikoptere yakıt ikmali yapıldığı sırada hainlerce atılan bomba ile yan yana şehadete yürüdü. Üç arkadaştan geriye ise yürekleri dağlayan fedakarlıkları ve kalplerinde taşıdıkları örnek vatan sevdası kaldı. Şehit ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin eşleri Emine ve Kübra Oruç da geçen yıl polis okulundan mezun oldu.

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