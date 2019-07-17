Hüdayi Vakfı kurbanları 40 ülkeye ulaştıracak

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Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, hayırseverlerin kurbanlarını 40 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 'Kurban fedakarlık, Hakk'a yakınlıktır' sloganıyla yola çıkan vakıf, bu sene kurban kesim bedelini yurt dışında 750 lira, yurt içinde büyükbaş kurbanda bin 550 lira, küçükbaş kurbanda bin 450 lira ve büyük koçta bin 700 olarak belirledi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Serdar Eryılmaz, "Türkiye'de ve 40 ülkede yoksulluğu ve cehaleti gidermek, yaralı gönüllere merhem olmak, ülkemizin ve İslam dünyasının nitelikli insan ihtiyacının giderilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren gönüllü bir teşekkülüz" ifadelerini kullandı. Hayırseverler yurt dışı bağışlarını, vakıf merkezlerinden ve "www. hudayivakfi.org" sitesind e yer alan online bağış bölümünden havale-EFT yolu ile yapabilecek.