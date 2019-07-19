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Terörist nerede yargılanacak?

'de, Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat 'nin şehit olduğu saldırıyı düzenleyenlerden biri olan Diyarbakır nüfusuna kayıtlı terörist 'ın yakalanması durumunda nerede yargılanacağı merak konusu oldu. A Haber canlı yayınına bağlanan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Hakkı Hakan Ekiner bu konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu

Giriş Tarihi: 19.7.2019 16:56 Güncelleme Tarihi: 19.7.2019 17:17
Terörist Mazlum Dağ nerede yargılanacak?

Erbil Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse'nin şehit, 2 Iraklının da hayatını kaybettiği restorandaki terör saldırısını düzenleyen teröristlerden birinin, Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Mazlum Dağ (27) olduğunu ve arandığını açıkladı.

Terörist Mazlum Dağ'ın HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın da ağabeyi olduğu ortaya çıktı.

Saldırının Erbil'de gerçekleştirilmesinden dolayı Mazlum Dağ'ın yakalanması durumunda nerede yargılanacağı ise merak konusu oldu.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Hakkı Hakan Ekiner bu konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Erbil'deki saldırıyı gerçekleştiren Terörist Mazlum Dağ nerede yargılanacak?

Ekiner, " Bu konu öncelikle uluslararası hukuk meselesidir. Diplomatların görev yaptıkları yerlerde o ülke tarafından korunması uluslararası bir yükümlülüktür. Devletler bu yükümlülükleri yerine getirmezse hakları ihlal edilen devlete karşı bir sorumlulukları doğar. Uluslararası kurallara göre devletlerin kendi topraklarında işlenen bir suçtan ötürü yakaladıkları faili, kendi vatandaşları olsun ya da olmasın, mağdur devlete iade etme yükümlülüğü yok. Ancak bununla birlikte Türkiye'nin burada faili yargılamak üzere Irak'tan talep etme yetkisi var. Irak devleti faili yakaladığında iki seçeneği vardır. Ya faili yargılar ya da yargılanmak üzere Türkiye'ye teslim eder" ifadelerini kullandı.

Erbil’deki saldırının faili HDP’li milletvekilinin ağabeyi çıktı

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Terörist Mazlum Dağ nerede yargılanacak?
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