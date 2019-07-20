Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Mazlum Dağ Kuzey Irak'ta yakalandı!

Son dakika: 'ta yakalandı!

Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatı şehit eden terörist ile ilgili son dakika haberi geldi. Saldırıyı gerçekleştiren Mazlum Dağ, 'ta yakalandı. Hain saldırının ardından Diyarbakır nüfusuna kayıtlı terörist Mazlum Dağ'ın yakalanması için çalışma başlatılmıştı. İşte Kuzey Irak'tan gelen son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 20.7.2019 16:18 Güncelleme Tarihi: 20.7.2019 16:36
Son dakika: Mazlum Dağ Kuzey Irak'ta yakalandı!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen terörist Mazlum Dağ ile 3 teröristin yakalandığını duyurdu.

Irak'ın kuzeyindeki Erbil şehrinde Türk diplomatı şehir eden terörist Mazlum Dağ yakalandı

Erbil Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Erbil'deki saldırıya ilişkin 2 gün önce kimlik bilgileri yayımlanan Mazlum Dağ'ın güvenlik güçlerince yakalandığı ifade edildi.

Açıklamada, Dağ'ın yanı sıra olayla bağlantısı olan 3 kişinin daha yakalandığı belirtilirken, söz konusu diğer 3 kişi hakkında detaylı bilgi verilmedi. Erbil'de geçen çarşamba günü bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti.

"Bu eylemin arkasındaki akıla bu cinayeti çok pahallıya ödetecek bir etkiye ihtiyaç var"

Erbil’deki saldırının faili HDP’li milletvekilinin ağabeyi çıktı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Mazlum Dağ Kuzey Irak'ta yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN