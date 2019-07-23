Abdulhalik Çimen babasını kaybetti

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AHABER Genel Müdürü ve atv Haber Genel Yayın Yönetmeni Abdulhalik Çimen'in babası Ahmet Çimen (78) dün hayatını kaybetti. Çimen yaklaşık 1 aydır hastanede tedavi görüyordu. Cenazesi, Fatih Camisi'nde bugün öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Zeytinburnu'daki Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Çimen 1,5 yıl önce de annesi Zehra Çimen'i kaybetmişti. Çimen'in ölümü nedeniyle bir taziye mesajı yayınlayan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan da mesajında "Anadolu Yayıncılar Derneği olarak Ahmet Çimen'e Allah'tan rahmet, Abdulhalik Çimen'e ve ailesine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.