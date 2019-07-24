Pişkin Başkan’dan zoraki bağış

SABAH'ın, CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın, kendisini belediye bünyesinde kurulan Personel Şirketi'ne müdür olarak atayıp, huzur hakkı adında ikinci bir maaş aldığını ortaya koyan haberi ses getirdi. SABAH'ın takipçisi olduğu skandala karşı yükselen tepki sesleri CHP yönetimini harekete geçmeye mecbur kaldı.

CHP'li Başkan kendisini müdür yaptı çift maaşı cebe attı

İlk önce Karaburun belediye başkanının iki yüzlülüğünü görmezden gelen Kemal Kılıçdaroğlu, baskılara dayanamayınca Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'a İlkay Girgin Erdoğan'ın şirketteki müdürlük görevinden istifa etmesi için talimat verdi. Geçen hafta sonu Kılıçdaroğlu'nun talimatı iletildi ve istifa geldi. Ancak İlkay Girgin Erdoğan, şirket müdürlüğünden aldığı 2 maaşı da bir hayır kurumuna başlayacağını açıklayarak kendini kurtarmaya çalıştı. CHP sözcüsü Faik Öztrak önceki gün Karaburun belediye başkanını "Şirketi daha iyi kontrol edebilmek için işin başına geçmiş" diye savundu.

CHP'den İlkay Girgin Erdoğan için skandal savunma

8 bin liralık maaşına 7 bin 500 lira hormonlu maaş ekleten CHP'li kadın başkan 'İlk icraat, ikinci maaş' başlığı ile manşete taşıdığımız haberin ardından çark etti. CHP'li Başkan, 3 gün önce huzur hakkını bir eğitim kurumuna bağışladığı açıkladı. Ancak Erdoğan dün öğle saatlerine kadar maaşını bağışlamadı. SABAH'ın olayı araştırdığını öğrenen öğleden sonra maaşı bağışlamak zorunda kaldı.







MAAŞLARI ÖDEMİYOR

AK Parti Karaburun İlçe Başkanı Adem Avcı, CHP'li Erdoğan'ın huzur hakkı almasıyla ilgili bugün yasal işlem başlatacaklarını söyledi. Başkan Avcı, "3 gün önceki açıklamasından sonra belirtilen okulla iletişime geçtik ve böyle bir paranın okul hesabına yatmadığını öğrendik. Bu bilgiyi basına yansıtınca parayı dün hemen yatırmış. Hem o huzur hakkı devletin kasasından çıkıyor. Huzur hakkı alamayacağı kanıtlandığı zaman bu parayı yine devlete vermek zorunda kalacak. Karaburun İzmir'in nüfus bakımından en küçük ilçesi. Maaşların ödenmesinde de sıkıntı var. Belediye personeli rahatsızken, kendisinin bu şekilde maaş bağlaması etik değil" diye konuştu.







AKRABALARA MÜDÜRLÜK DAĞITTI

Belediye şirketine kendisini müdür olarak atayıp çift maaşı cebe atan CHP'li Erdoğan'ın, akrabalarına da 'müdürlük' dağıttığı ortaya çıkmıştı. CHP'li başkan, 23 yaşındaki yeğenini, halasının kızını ve eşinin akrabasını müdür yaptığı öğrenilmişti.



Serhan ÇİFDALÖZ / İZMİR - Erdem ANILAN / ANKARA