793 şehidin kemiklerini sızlattı

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Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) teröre destek veren sözde "Barış Bildirisi'ne" imza atan 40 akademisyenle ilgili verdiği hak ihlali kararı, şehit aileleri ve gazilerin yüreğini burktu. Skandal karara tepki gösteren şehit yakınları ve gaziler SABAH'a konuştu:2015-2016 arasında teröristlere karşı yürütülen Hendek Operasyonları'nda Şırnak'ta görev alan Uzman Çavuş Abubekir Durmuş, 2017'de Şırnak'ta Gabar dağındaki patlamada gazi oldu. 7 ay boyunca komada kalan ve mucizevi şekilde hayata dönen Erzurumlu gazi şöyle konuştu: "Ben o bildiriyi yazma sebepleri olan Hendek Operasyonları'nda öncü olarak çalıştım. Defalarca başarı belgesi aldım. Biz mücadele ederken birileri devlete 'katil' dedi. Maalesef bize o gün 'katil' diyenler şimdi haklı çıkıyor. Şehit arkadaşlarım var. Onların kemiklerini sızlatmayın."Sağlık görevlisi Burak Tatar (23), 2 Nisan 2018'de Afrin'de askeri aracın mayına isabet etmesi sonucu şehit oldu. Burak'ın Erzurum'da yaşayan babası Yahya Tatar, "Oğlum gönüllü gitti. Kendisine görev çıkmayınca arkadaşının adını silip kendisini yazdırmış. Orada insanlara huzuru götürmek için, kendi vatanımızı korumak için askerlerle birlikte omuz omuza şehit oldu. Bu yiğitlere 'katil' diyenler, nasıl haklı olabilirler" dedi.Kuzey Irak'ta 1995'te şehit düşen Jandarma Er Mehmet Karaca'nın ağabeyi ve aynı zamanda Trabzon Şehit Aileleri Derneği Başkanı İsmail Karaca (47) "Devletin terörle mücadelesini eleştiren, devletimize katil diyenleri haklı bulan AYM'yi şiddetle kınıyoruz. Affedilecek bir tavır değil" diye konuştu.Şanlıurfa Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz ise "Bu karar biz şehit ailelerini derinden üzdü.Şehitlerimizin hatıralarına karşı saygısızlık. Bu karar Sur, Cizre, Nusaybin, Yüksekova gibi yerlerde başlatılan terörist kalkışmasını meşru göstermeye çalışmakla beraber, görev alan asker, polis, güvenlik korucularımızı suçlu göstermeye çalışma çabası. Biz bu kararı tanımıyoruz" şeklinde konuştu.2016'da Hakkari Çukurca'da PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Naci Yavuz'un annesi Firdevs Yavuz ise şöyle konuştu: "Bu kararla kimi kime karşı savundular ben anlamam. Benim tek bildiğim o savundukları teröristlerin benim evimin tek erkeğini, direğini benden aldıkları. Bir oğlum vardı onu da vatana feda ettim. Oğlum çatışmada şehit oldu kim bilir nasıl canı yandı. 3 kızım daha var tek erkekti, evimin direğiydi."Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 11 Mayıs'ta şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Ferdican Altunkaş'un Şanlıurfa'da yaşayan eşi Özlem Altunkaş, "Eşim bu vatan için şehit düştü, bir kaç akademisyenin sözleri haklı bulunması bizleri çok üzdü, Kararın gözden geçirilmesi gerekir. Bu kararı verenler kendilerini bizim yerimize koysunlar. 2 çocuğum babasız kaldı. Bu acıyı bizler ölünceye kader çekeceğiz" dedi.Trabzon'un Maçka ilçesinde 2017'de şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün ağabeyi Arif Bülbül: "AYM'yi şiddetle kınıyorum. Acılarımızı tazeleyen kararın toplumda karşılık bulmayacağı açık. Hakkımı helal etmiyorum."Anne Ayşe Bülbül: "Şehit acısı yaşamadıklarından böyle kararlar veriyorlar. Yürekleri bir yansın bakalım nasıl kararlar verecekler. Oğlumun ve şehit yakınlarının yüreklerini acıtmasınlar.Siirt'te2016'da PKK'lı teröristlerin yola döşedikleri patlayıcıyı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Nuh Kürşat Temizyürek'in (27) Kayseri'de yaşayan babası Musa Temizyürek: "Oğlumu doğum gününde toprağa verdim. AYM'nin devleti katil ilan eden sözde akademisyenleri haklı bulması bir şehit babası olarak kanıma dokundu. O zaman AYM benim oğlumun yaşama hakkını ihlal edenlerle ilgili de karar versin.SABAH