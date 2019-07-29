Teröre destek vermek ne zaman ifade özgürlüğü oldu!

Barış bildirisi adı altında teröre destek veren akademisyenler terör propagandasından ceza alınca, kararı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdılar. AYM'nin 'hak ihlali' yapıldı diyerek akademisyenlerin yanında durması, büyük tepki yarattı. Sözde aydınlara sahip çıkan Anayasa Mahkemesi'ne, Türkiye'de nüfusuna göre en çok şehit ve gazisi olan Çubuk'tan da tepki geldi. Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneğinden Başkanı Zeki Avan, şunları söyledi:

"Bu karar devlete 'katil', askerimize 'işgalci' diyenleri cesaretlendirecektir. Bunların önü açılır ise koro halinde teröre ve teröristlere destek verenlerin sayısı artıp, pusuda yatanları da cesaretlendirecektir. Devletimiz teröre karşı top yekûn bir mücadele ederken, bu tür kararlar, mücadele edenlerin morallerini bozmaktadır. Teröre ve teröristlere destek vermenin adı ne zaman 'ifade özgürlüğü' oldu? AYM, ülkemizin tamamının hissini dile getiren kararlar verilmelidir. Acılara tuz basılmamalıdır.

Anayasa Mahkemesi'nden skandal karar

Ülkemizin güvenliği için, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan tüm operasyonları canı gönülden destekliyor ve başarıları için dua ediyoruz. Adeta ikinci Kurtuluş Savaşı. Şu an operasyonlara katılan ve görevi başında tüm güvenlik güçlerimize başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Türkiye'nin milli menfaati neyi gerektiriyorsa yapılmalıdır. Geri adım atılmamalı. Terör ve fitne bulunduğu yerde yok edilmelidir. Yoksa daha büyük bedeller ödemek zorunda kalırız."







TERÖR SEVİCİLER MEMNUN

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Gazi Lokman Aylar da karara sert tepki gösterdi. Aylar, açıklamasında şunları kaydetti:

"AYM'nin verdiği karar, terör sevicilerini memnun etti. Mahkemeyi verdiği karardan dolayı kınıyoruz. Askerimiz, polisimiz vatan için şehit oluyor, şerefli mahkememizin şerefini ve namusunu korumak için mücadele ediyor."



HUKUK TARİHİNDE KARA BİR LEKE

Şehit Aileleri Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen: Teröristler çukur ve hendek olaylarıyla hayatı yaşanmaz hale getirdi. Aydınlar bunu kınamaları gerekirken destek verir şekilde bir bildirge yayınladılar. Devlet, bu sözde aydınlara karşı hukuki bir süreç başlattı. Anayasa Mahkemesi aldığı kararla biz şehit aileleri ve gazileri çok yaraladı. Hukuk tarihinde kara bir leke olarak görüyorum. Bu kararı alanları kınıyor, Allah'a havale ediyoruz.