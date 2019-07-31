CHP'deki torpil yağmuru bir bir açığa çıkıyor! Eşinin yeğenini özel kalem müdürü yapmış

CHP'li belediyelerdeki akraba ataması haberlerine bir yenisi daha eklendi. CHP'li belediyelerde akraba atamasına son örnek Samsun'un CHP'li Atakum Belediyesi.
CHP'Lİ BAŞKAN BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Samsun'un Atakum ilçe Belediye Başkanı CHP'li Cemil Deveci, eşi Gülay Deveci'nin yeğeni Merve Selin Cengiz'i 20 Nisan'da özel kalem müdürü atadı. CHP'li başkanın bu kararı büyük tepki çekti.
Merve Selin Cengiz
ATAMAYA İLGİNÇ SAVUNMA
Atamayı doğrulayan CHP'li başkan, "Burası turizm bölgesi, yeğenimin İstanbul'da bürosu vardı, rica ettim bürosunu kapattırdım, turizm kentinde böyle bir özel kalem müdürü olur diyerek böyle bir atama gerçekleştirdim" diyerek kendini savundu.
Cemil Deveci
CHP'li belediyelerde skandallar bitmiyor!
CHP'Lİ BELEDİYELERDE REZALET
CHP'deki torpil skandalı Samsun Atakum'la sınırlı değil. 31 Mart'ta belediye seçimlerini kazanan birçok başkan, belediyeyi akrabaları için gelir kapısına çevirdiği ortaya çıkmıştı.