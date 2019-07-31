CHP'li belediyede büyük skandal! Kardeşine yaptığı torpili böyle savundu

CHP'li belediyelerde yapılan atamalarda liyakat yerine akrabalık ve yakınlık ilişkileri ön plana çıktı. İzmir, Aydın gibi illerden bu tarz haberler gelirken son örnek Hatay'da yaşandı..

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kendisini belediyenin iştiraklerinden biri olan HATSU şirketine yönetim kurulu başkanlığına atadığı ortaya çıktı. Savaş'ın kardeşi, Metin Savaş da HATSU'nun özel kalem müdürü yapıldı. Lütfü Savaş'ın diğer kardeşi Mehmet Savaş ise belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü'nde saha şefi oldu.

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan kardeş atamasında 'Liyakat' savunması!

"LİYAKAT" KILIFI

Yapılan bu skandal atamaların ardından ise Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş skandal bir açıklama yaparak kardeş atamasına "liyakat" kılıfını uydurdu.

BU GÖREVİ HAK ETMİŞ! CHP'li Başkan yaptığı pişkin savunmada ise, "Evet kardeşimi HATSU özel kalem müdürlüğüne ben atadım ama liyakata göre bir atama oldu. Bu görevi hak ettiği için orada. Eğitimiyle, birikimiyle bu görevi hak ediyor. 5 yıldır bu görevde. Neden şimdi gündeme geliyor?" ifadesini kullandı.

Lütfü Savaş, 'Kendinizi HATSU'ya yönetim kurulu başkanı olarak mı atadınız? Kardeşleriniz belediyede üst düzey yönetici mi?' sorusuna şu yanıtı verdi:

"HATSU yönetim kurulu başkanı filan değilim. Kanun, Büyükşehir Belediye Başkanı'na zaten HATSU'nun amirliği görevini veriyor. HATSU yönetim kurulunda alınan kararı, kanun gereği Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben imzalarım. Kendimi atamam diye bir şey olamaz, bu hak kanun tarafından tüm belediye başkanlarına verilmiştir. Yetkimi kanundan alıyorum. Bu görevden dolayı da para almam söz konusu değildir. Evet kardeşimi HATSU özel kalem müdürlüğüne ben atadım ama liyakata göre bir atama oldu. Bu görevi hak ettiği için orada.

'HAK ETTİĞİ SÜRECE GÖREVİNİ YAPACAK'

Atama liyakat esasına göre yapılmıştır, eğitimiyle, birikimiyle bu görevi hak ediyor. Benim kardeşim olması, hak ediyorsa bu göreve getirilmemesini gerektirmez. 5 yıldır bu görevde. Neden şimdi gündeme geliyor? Hak ettiği sürece, işini iyi yaptığı sürece o görevi sürdürecek. Diğer kardeşim Mehmet Savaş'ın ise belediyede resmi bir görevi yok. Dışarıdan destek verir. Ancak para alması söz konusu değil".