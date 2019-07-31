Kıyak telaşı sardı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatlarına rağmen CHP'li belediyelerden peşpeşe 'eş, dost, akraba' atamaları, işçi kıyımı skandalları gelirken belediye başkanlarına karşı tabandan ve kamuoyundan gelen tepkiler üzerine parti yönetimi önlem arayışına girdi.

CHP'li İzmir'in Karaburun Belediye Başkanı'nın çifte maaş skandalı,Torbalı Belediye Başkanı'nın oğlunu genel müdür yardımcısı, Menemen Belediye Başkanı'nın amcasının oğlunun eşini özel kalem müdürü, halasının eşini başdanışman, Safranbolu Belediye Başkanı'nın kardeşini, Seyhan Belediye Başkanı'nın da damadını özel kalem müdürü olarak ataması kamuoyunda büyük tepki aldı. Belediye başkanlarının Kılıçdaroğlu uyarılara ve talimatlara uymamaları CHP yönetimini kızdırırken, torpille atamalara karşı harekete geçtildi.





Seyit Torun



Parti yönetimi, 4 ayda CHP'li belediyelerin torpilli atamalarının ortaya çıkması nedeniyle belediye kadrolarında eş, dost, akraba avına çıkacak. Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'li belediyelerin başkanlarıyla görüşecek ve bu durumdaki atamaların tespiti halinde uyarıda bulunacak, bu kadrolara atananların da istifasını izleyecek. CHP Genel Merkez bünyesinde oluşturulan Koordinasyon ve Takip Merkezi belediyeliri ve atamaları mercek altına alacak.

CHP yönetimi, ayrıca kamuoyunda oluşan tepkileri azaltmak üzere kanun teklifi hazırlığına da girişti. Meclis'in açılmasıyla CHP yönetimince gündeme getirilecek olan kanun teklifiyle belediye kadrolarına eş, dost, akrabaların atanmasının önüne geçilmesi planlanıyor.

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