LGBTİ lobisi iş başında! Eşcinsel içerikli yayınlar neyi amaçlıyor?

"Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik" bugün itibariyle Resmi Gazete'de yayınlandı. Yönetmeliğe göre yayınlarını internet üzerinde sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcılarının RTÜK'ten yayın lisansı alması gerekiyor. 'Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkındaki Yönetmelik' RTÜK'ün bu hafta içinde yaptığı toplantıda oy çokluğuyla kabul edilmişti.

NETFLİX NEDEN EŞCİNSEL KONULARI İŞLİYOR?

Dünya çapında eşcinsellik projesi olan LGBT, gerek dizi ve filmlerle, gerek siyasi kampanyalarla gerekse de uluslararası medya kuruluşları eli ile pedofili, eşcinsellik ve çocuk istismarını normalleştiriyor ve masumlaştırıyor. Uluslararası dizi ve film izleme platformu Netflix bünyesinde eşcinsellik temalı yayınlar öylesine çirkin ve ileri boyutta ki, açıkça eşcinsel ilişkiler ekrana getirilirken, çocuklar bille buna alet ediliyor. "3 Altında: Arcadia Hikâyeleri" adlı çocuk animasyon çizgi dizisinde, 9-10 yaşındaki kız çocukları öpüştürülüyor. Bu durum ebeveynlerin büyük tepkisini çekmiş durumda.

Ocak 2019'da Kuzey Caroline'deki (ABD) "eşcinsel haklarının çoğaltılması için" 60 milyon dolarlık harcama yapacağını açıklayan Netflix, yayınladığı dizi ve filmlerde yaş sınırı tanımadan açık açık eşcinsellik propagandası yapıyor.

Eskiden subliminal yöntemlerle yapılmaya çalışılan manipülasyon şimdilerde açık seçik ortaya konuluyor. Animasyonlarda kız çocuklarını öpüştüren Netflix, cinsel gelişimini tamamlamamış çocukların saf akıllarını bulandırmaya çalışıyor.

Netflix'te yayınlanan "3 Altında: Arcadia Hikâyeleri" adlı çocuk animasyon çizgi dizisinin 2. sezonunda 9-10 yaşlarındaki 2 kız çocuğunun öpüştüğü sahne konuldu.

DÜNYA ÇAPINDA YAYILAN BİR TEHLİKE

Geçtiğimiz haftalarda Mare Tralla isimli, uzmanlığını Westminster Üniversitesi'nde tamamlamış ve kendisini "feminist aktivist" olarak tanımlayan bir "sanatçı" ilkokul çocuklarının getirildiği sanat galerisinde "sanat" adı altında bu iğreti edici görüntüyü teşhir etti. Görüntünün çocuklarda oluşturduğu etkiyi görmek için ise suratlarına bakmak yeterli.

Çocuklara yönelik sunulan eşcinsel içeriklere getirilen eleştirilere karşı bazı medya kuruluşları bu içerikleri normalleştiren manşetler attıkları görüldü. LGBTİ lobisinin yaptığı baskıyla topluma entegre edilmeye çalışılan eşcinsellik, özellikle çocuklar başta olmak üzere bireyler için olumsuz davranışlara neden olabiliyor.

ÇOCUK AKVİTİLERİNDE TRANS BİREYLER ORTAYA ÇIKIYOR

İnternette yazılan bir yazıda, "ABD'de bulunan Houston Halk Kütüphanesi geçtiğimiz sene LGBT dernekleri ile işbirliği içinde bir uygulama başlattı. "Çocuklara cinsel eşitlik bilinci kazandırmak" adına trans bireyler kütüphanede çocuklara hikaye okuyacaktı."

"Aileler buna tepki gösterdi ve kütüphane önünde eylem yapmaya başladılar. Bu tepkileri medya "Muhafazakarlar çocuklara öykü anlatanları protesto etti" dili ile vererek aileleri neredeyse gericilikle suçladı."

Conservative protesters demonstrated outside of this drag queen storytelling event for children at a local library pic.twitter.com/z8eaadGhdX