Prof. Fuat Sezgin için Dijital Gösterim Merkezi

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in çalışmalarının ve hayatının anlatıldığı "Dijital Gösterim Merkezi", törenle açıldı.Taksim Meydanı'nda bulunan Dijital Gösterim Merkezi'nin açılışına Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya, Fuat Sezgin Vakfı Başkanı Ethem Sancak, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Çoşkun Yımaz, Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.Dijital Gösterim Merkezi'nde, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in eserleri sergilenirken hayatının anlatıldığı kısa filmler de izletiliyor.Açılışa katılan Bilal Erdoğan, Fuat Sezgin'in hayatını ve çalışmalarını anlatan filmleri izledi. Daha sonra, bir konuşma yapan Bilal Erdoğan, "Bizim, ecdadımızın bilimlere ne kadar katkı yaptığını bilmemiz lazım. Hafızasız bir toplum medeniyet iddiası taşıyamaz. Bizim hafızamıza adeta bir format atılmak istenmiş. Bundan bir sıyrılmamız lazım. Çünkü bu hafızasızlık bizi kimliksizliğe götürür. Bizim biz olmamız lazım" ifadelerini kullandı.İbn-i Sina, Ceziri, Farabi, Biruni gibi bilim tarihini etkileyen isimlerden örnekler ve islam bilim tarihine kendini adamış olan Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anlatan videolar Dijital Gösterim Merkezi'nde vatandaşlarla buluşacak.Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Prof. Sezgin'in eserlerinin yer aldığı sergiyi gezdi.