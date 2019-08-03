Türkiye’yi uzay ligine taşıyacağız

BUGÜN NELER OLDU

Türk gençlerinin bilimsel perspektifini dünya standartları üzerine çıkarmak amacıyla hayata geçirilen "Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği", Antalya Saklıkent'te bulunan ve Türkiye'nin tek ulusal gözlemevi olan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde (TUG) düzenlendi. Şenlikte bin 500 uzay meraklısı, teleskop ve çıplak gözle gün batımından şafağa kadar uçsuz bucaksız gökyüzünü izledi. Prof. Dr. Berahitdin Albayrak anısına düzenlenen ve şimdiye kadar ki en kapsamlı katılımın gerçekleştiği şenliğin ev sahipliğini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptı. 4 gün sürecek şenliğin açılışında gökyüzü kaşiflerine seslenen Bakan Varank, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Türkiye Uzay Ajansı'nın yönetimi için yıldızlar kadrosu oluşturmaya çalıştıklarını ifade ederek şunları söyledi:Geçtiğimiz yıl 300 katılımcı varken, bu yıl 6 bin başvuru arasından kura ile seçilen bin 500 kadar gökbilim meraklısını burada ağırlıyoruz. Katılımın, dolayısıyla havacılık ve uzay bilimine olan merakın bu denli artıyor artmasından ayrıca memnun olduğumu ifade etmek istiyorum.Havanın kararmasıyla birlikte teleskopların başına geçip gökyüzünü hep birlikte seyre dalacağız. Profesyonel astronomlarımız galaksideki en yakın komşularımızdan, uzak gezegen ve yıldızlara kadar gökyüzünün ihtişamını görmenizde sizlere rehber olacaklar. Ay'ın kraterlerle kaplı yüzeyini, Satürn'ün o büyüleyici halkalarını görme fırsatı yakalayacağız.Burası sıradan bir yaz kampı ya da şenlik değil, gençlerimize yeni ufuklar açacak bir gelecek simülasyonudur. Bu gece teleskoplarla gökyüzüne baktığınızda yalnızca gezegenleri değil geleceği göreceksiniz. Geleceğin Türkiye'sini işte burada bir araya gelen bilime âşık, öğrenmeye sevdalı nesiller olarak sizler inşa edeceksiniz.Cumhurbaşkanımızın iradeleriyle Türkiye'nin 20 yıllık hayalini gerçekleştirdik ve Türkiye Uzay Ajansı'nı kurduk. Uzay Ajansı sayesinde geliştireceğimiz altyapı ve insan kaynağıyla yalnızca dünyada değil uzayda da ülkemizin hak ve menfaatlerini koruyacağız. Türkiye Uzay Ajansı'nın yönetimi için adeta bir yıldızlar kadrosu oluşturmaya çalıştık. Alanında uzman kadrolarla, ülkemizi havacılık ve uzay alanında dışa bağımlı olmayan, rekabetçi bir konuma getireceğiz. Türkiye Uzay Ajansı ile birlikte ülkemizi hak ettiği yere, uzay ligine taşıyacağız.BakanVarank, 1966'dan bu yana verilen TÜBİTAK Bilim Ödülleri'nin 2019 yılı kazananlarını da açıkladı. TÜBİTAK Bilim Ödülü'nü, Temel Bilimler alanında Prof. Dr. Ahmet Gül, Mühendislik Bilimleri alanında Prof. Dr. Erdal Arıkan, Sosyal Bilimler alanında Prof. Dr. Arzu Wasti, Sağlık Bilimleri alanında Prof. Dr. Kazım Şahin kazandı. İslam Bilim Tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına ilk kez Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi ödülü verildi. Ödülün sahibi, Prof. Dr. Esin Kâhya oldu.