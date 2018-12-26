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TUBİTAK ödüllerini kazanan Doç. Dr. Nadir Dizge kimdir?
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Doç Dr. Nadir Dizge bilim ödülünü kazanan isimler arasında yer aldı. Doç Dr. Nadir Dizge kimdir? TÜBİTAK 2018 yılı "TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri" kazananları açıklandı. 3 Bilim Ödülü, 3 Özel Ödül ve 12 teşvik ödülü olmak üzere verilen 18 ödülün 10'unu TÜBA üyeleri kazandı.

Doç. Dr. Nadir Dizge

"Membran prosesler alanında su kaynaklarının korunması ve evsel/endüstriyel atıksulardan su geri kazanımı konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Anabilim Dalı: Çevre Mühendisliği
Araştırma Alanları: Membran prosesler, Su geri kazanımı, Yenilikçi membran üretimi, Atıksu arıtımı, Çevre nanoteknolojisi, Temiz üretim teknolojileri
Görev Yeri: Mersin Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

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