TUBİTAK ödüllerini kazanan Doç. Dr. Nadir Dizge kimdir?

Doç Dr. Nadir Dizge bilim ödülünü kazanan isimler arasında yer aldı. Doç Dr. Nadir Dizge kimdir? TÜBİTAK 2018 yılı "TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri" kazananları açıklandı. 3 Bilim Ödülü, 3 Özel Ödül ve 12 teşvik ödülü olmak üzere verilen 18 ödülün 10'unu TÜBA üyeleri kazandı.
Doç. Dr. Nadir Dizge
"Membran prosesler alanında su kaynaklarının korunması ve evsel/endüstriyel atıksulardan su geri kazanımı konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Anabilim Dalı: Çevre Mühendisliği
Araştırma Alanları: Membran prosesler, Su geri kazanımı, Yenilikçi membran üretimi, Atıksu arıtımı, Çevre nanoteknolojisi, Temiz üretim teknolojileri
Görev Yeri: Mersin Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü