Güllü olayında bir kez daha gördük! Kriminal çözümde dünya lideriyiz

Kriminal çözümde dünya lideriyiz

Son yıllarda en fazla ilerleme kaydettiğimiz alanlardan biri de kriminal teknoloji.

Bunu son olarak Güllü olayında bir kez daha gördük. Eğer evdeki kameranın kayıtları TÜBİTAK'ta özenle incelenmeseydi, dosya "kaza" denilerek kapatılacaktı.

Yüreğimizi dağlayan Narin olayını çözüme kavuşturan ve ailesinin topluca cezaevine girmesini sağlayan da muazzam bir teknolojik takipti.

