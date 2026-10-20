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Giriş Tarihi: 20.10.2026 11:39

HKÜ Öğrencisinin Yapay Zekâ Projesi TÜBİTAK’tan 1,3 milyon TL destek aldı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi doktora öğrencisi Mehmet Onur Savaş tarafından geliştirilen “VoleMetric Pro” projesi, TÜBİTAK BiGG Yatırım 2026 Yılı 1. Çağrısı kapsamında 1 milyon 350 bin TL yatırım desteği almaya hak kazandı.

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MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
HKÜ Öğrencisinin Yapay Zekâ Projesi TÜBİTAK’tan 1,3 milyon TL destek aldı
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HKÜ'nün konsorsiyum ortakları arasında yer aldığı BiGG4Future programı kapsamında iş planının hazırlanmasına destek verilen proje, yapay zekâ teknolojilerini spor bilimleriyle buluşturuyor. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Öğrencilerimizin bilimsel bilgiyi teknolojiye ve toplumsal faydaya dönüştüren projeler geliştirmesini son derece önemsiyoruz. Spor bilimleri ile yapay zekâyı buluşturan bu projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulunması bizler için gurur verici. Üniversitemizde girişimcilik ve yenilikçilik kültürünü güçlendirmeye devam edeceğiz. Öğrencimiz Mehmet Onur Savaş'ı ve danışmanı Doç. Dr. Murat Ali Çınar'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Üniversitemizde ve OSB Teknokentimizde girişimcilik ve yenilikçilik kültürünü güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

VoleMetric Pro, voleybolcuların fiziksel özellikleri ve hareket verilerini analiz ederek oyuncuların en uygun pozisyonlarda değerlendirilmesini sağlayan yapay zekâ destekli bir karar destek sistemi olarak geliştirildi. Üç boyutlu kamera teknolojileri ve bilgisayarlı görü yöntemlerinden yararlanan sistem, oyuncuların performans gelişimini objektif biçimde takip etmeyi, pozisyon seçiminde veri temelli kararlar alınmasını ve sakatlık riskinin azaltılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

#TÜBİTAK
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