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Giriş Tarihi: 22.04.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 09:32

6 kamu kurumundan yeni açıklama! Personel alımı gerçekleştirilecek

6 farklı kamu kurumu personel alımı için yeni açıklamalarda bulundu. 3 üniversite, TÜBİTAK, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı toplamda 315 personel alımı gerçekleştirecek. İşte tüm detaylar...

6 kamu kurumundan yeni açıklama! Personel alımı gerçekleştirilecek

Kamu kurumları personel alımı yapacağını tek tek duyurdu. İşte toplamda 315 personel alımı yapacak kurumlar...

6 kamu kurumundan yeni açıklama! Personel alımı gerçekleştirilecek

Ankara Bilim Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, TÜBİTAK, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı gerçekleştirecek.

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6 kamu kurumundan yeni açıklama! Personel alımı gerçekleştirilecek

6 KAMU KURUMUNDAN YENİ AÇIKLAMA!

TÜBİTAK, 236 araştırmacı ve teknik ve destek personeli alacak

TÜBİTAK, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) kadrosunda, Ankara ve Kocaeli'de çalıştırılmak üzere 236 araştırmacı ve teknik ve destek personeli istihdam edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TÜBİTAK BİLGEM kadrosunda istihdam edilmek üzere 230 araştırmacı ve 6 teknik ve destek personeli istihdam edilecek.

Başvurular, 13 Mayıs'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi https://kariyer.tubitak.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecektir.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçlere TÜBİTAK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İŞKUR'un internet sayfalarından erişilebilecek.

6 kamu kurumundan yeni açıklama! Personel alımı gerçekleştirilecek

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 25 işçi alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İstanbul'da istihdam edilmek üzere 25 işçi alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 10 matbaa işçisi, 6 hadde işçisi, 3 dökümcü, 2 metal pres makinesi operatörü, 2 makine bakım onarım teknisyeni, 1 forklift operatörü ve 1 kaynakçı olmak üzere toplamda 25 kamu işçisi alacak.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 22 Nisan-26 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

İşe alınacak adaylar, Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav ile belirlenecek.

6 kamu kurumundan yeni açıklama! Personel alımı gerçekleştirilecek

Bakanlık 45 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 45 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, sözlü, uygulamalı yöntem ile 4 yazlım mimarı, 1 kurumsal veri mimarı, 5 kıdemli yazılım uzmanı, 2 kıdemli sistem uzmanı, 2 kıdemli ağ uzmanı, 2 kıdemli siber güvenlik uzmanı, 1 kıdemli CBS yazılım uzamanı, 1 kıdemli veritabanı uzmanı, 1 kıdemli devops uzmanı, 2 kıdemli iş analisti, 8 iş analisti, 7 kıdemli yazılım uzamı, 3 devops uzmanı, 2 sistem uzamanı, 1 CBS yazılım uzmanı, 1 bilgi güvenliği uzmanı, 1 ağ uzmanı ve 1 veri merkezi uzmanı olmak üzere toplamda 45 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Başvurular, dijital ortamda 24 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Kariyer Kapısı ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacak.

Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfaları www.aile.gov.tr, www.aile.gov.tr/pgm veya Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak.

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