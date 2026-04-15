NASA'dan misafir geliyor! Salda Gölü'nde tarihi çalışma: Dikkat çeken 'Mars' detayı
Dünya üzerinde Mars'taki Jezero krateri ile benzer özellikler taşıyan tek yer olan Salda Gölü, ABD Uzay Ajansı'ndan (NASA) yetkilileri ağırlayacak. TÜBİTAK öncülüğünde 5-7 Haziran'da Salda'da düzenlenecek olan Uzay Bilim Kampı'na katılacak olan NASA yetkilileri, Salda'nın önemini tüm dünyaya anlatacak. Ayrıca 27 Nisan'da Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Salda'yı ziyaret edecek.
Giriş Tarihi: 15.04.2026 08:52
Güncelleme Tarihi: 15.04.2026 08:55