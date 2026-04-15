NASA’dan misafir geliyor! Salda Gölü’nde tarihi çalışma: Dikkat çeken ’Mars’ detayı

Dünya üzerinde Mars'taki Jezero krateri ile benzer özellikler taşıyan tek yer olan Salda Gölü, ABD Uzay Ajansı'ndan (NASA) yetkilileri ağırlayacak. TÜBİTAK öncülüğünde 5-7 Haziran'da Salda'da düzenlenecek olan Uzay Bilim Kampı'na katılacak olan NASA yetkilileri, Salda'nın önemini tüm dünyaya anlatacak. Ayrıca 27 Nisan'da Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Salda'yı ziyaret edecek.

BARIŞ ŞİMŞEK
Giriş Tarihi: 15.04.2026 08:52 Güncelleme Tarihi: 15.04.2026 08:55
27 Nisan'da Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Salda'yı ziyaret edecek. Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede Salda'da son dönemde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Salda'nın Burdur için başlı başına çok kıymetli bir değer olduğunu anlatan Bilgihan, "Salda Gölü için hep konuşulur, bilirsiniz: 'Salda'nın kumu gitti mi, Salda'da kum var mı?' diye. Salda'da kum da var, su da var. Bu sene yağışlarla birlikte su seviyeleri çok şükür iyi durumda" dedi.

4 NOKTADAN SALDA'YA GİRİLEBİLİYOR

Salda'da çeşitli etkinlikler de düzenlediklerini belirten Bilgihan, "Antik kentlerde sanatsal etkinlikler yapıyoruz. Hem Kibyra'da hem Sagalassos'ta etkinlikler düzenledik. Salda'da geçen yıl triatlon yaptık. Bu yıl da duatlon düzenledik, bisiklet ve maraton etkinliği. Yaklaşık 460 ulusal ve uluslararası sporcu katıldı" diye konuştu.

Salda'da 4 noktadan göle girilebildiğini anlatan Bilgihan, Salda'da benzinli araç girişini yasakladıklarını ifade ederek, "Göl çevresinde sadece elektrikli araçlar kullanılıyor. Temmuzdan eylül sonuna kadar Jandarma'nın atlı birlikleri geliyor. Elektrikli AFAD botları ile cankurtaran hizmeti veriliyor. Sigara içen kimseyi göremezsiniz, yasak. Mangalı da yasakladık. Doğayı korumamız gerekiyor. Salda'yı bilim ve spor merkezi yapmak istiyoruz. Tartışmalarla çok gündeme geldi ama Salda'da önemli bir çalışma yapıldı ve biz de üzerine koyuyoruz. Gençlerin ve öğrencilerin buraya gelmesini önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Salda'ya yılda yaklaşık 200 bin ziyaretçinin geldiğini kaydeden Bilgihan, yurtdışından en fazla Güney Kore ve Rusya'dan gelenler olduğunu söyledi.

NASA'DAN SALDA ÇIKARMASI

Bilgihan, 5-7 Haziran'da Salda'da Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), Sanayi Bakanlığı ve TÜBİTAK'ın öncülüğünde astrobiyolojik etkinlik günleri düzenleyeceklerini kaydederek, "Bir TÜBİTAK Bilim Kampı planlıyoruz. Salda'nın astronomi bilimi açısından önemi büyük. Mars'ın yüzeyine benzerliği biliniyor. Program kapsamında gökyüzü gözlemleri ve gençlere yönelik etkinlikler de olacak."

"İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) hocalarımız NASA ile koordinasyon kuruyor, NASA'dan da katılım olacak. Kaliforniya Üniversitesi'nden yine bilim insanları katılacak. Salda Mars'taki Jezero Krateri'ne benzeyen bir alan o sebeple istesekte gidemeyeceğimiz bir coğrafi zenginlik elimizin altında. Bu tecrübeyi herkes yaşamalı" dedi.

Bilgihan, 27 Nisan'da ise Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı Salda'da ağırlayacaklarını kaydetti.