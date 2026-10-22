Aziz Sancar’ın baba ocağı gençlere ilham olacak

Nobel kimya ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'ın Mardin'in Savur ilçesinde doğup büyüdüğü ve bir dönem özel muayene olarak da kullandığı tarihi konak, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı/ TÜBİTAK iş birliğiyle restore edilerek müze ve bilim merkezine dönüştürüldü. 3 yıl süren restorasyonda, Sancar'ın üniversiteye hazırlandığı oda ile ailesinin yaşadığı bölümler aslına uygun olarak korunurken konağın bir bölümü gençlerin ve çocukların bilimle tanışacağı, uygulamalı eğitimler alabileceği modern bir bilim merkezi haline getirildi.

Yüzlerce yıllık geçmişe sahip yapının birinci katında sinema salonu, kütüphane, okuma salonları ve çalışma alanları yer aldı. İkinci katta ise Prof. Dr. Aziz Sancar'a ait kişisel eşyalar, muayene odası, balmumu heykeli, tıbbi malzemeler, belgeler ve bilimsel başarıların sergilendiği müze bölümü oluşturuldu. Dün Prof. Dr. Aziz Sancar ve Sancar ve eşi Gwen Boles Sancar'ın da katımıyla düzenlenen açılıştı konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sayın Sancar'ın başarısı yalnızca aldığı ödüllerle ölçülemez. Bu müze, başarının sonuca ulaşmak için yürünen yolda, harcanan zamanda, sabırda, gayrette ve emekte saklı olduğunu göstermek için hayata geçirilmiş bir proje. Çocuk ve gençlerimiz burada, bilimin, emeğin ve kararlılığın insanı nelere, nerelere taşıyabileceğini bu evin hikâyesi üzerinden keşfetsinler" dedi.

ÖNCELİĞİM HEP TÜRKİYE

Prof. Dr. Aziz Sancar ise ABD'deki bilimsel çalışmalarını Türkiye'yi temsil etme sorumluluğuyla yürüttüğünü belirterek "Ülkemi her zaman ön planda tuttum. Gece gündüz çalıştım ve başarılı oldum. Her zaman Türkiye benim için birinci sırada yer alıyordu. Doğup büyüdüm evin müzeye dönüştürülmesine memnun oldum. Evin özgün dokusu da korundu. Hem otantik hem de harika bir evimiz olmuş. İnşallah çocukların buluştuğu bir bilim yuvası olur. Burayı desteklememiz lazım. Burada çocuklarımızın bilim öğrenmesi lazım. Onlara yardım etmemiz lazım" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör