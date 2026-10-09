Üreten kadın ödülü rota çizdi yurtdışına açıldı

Akademisyen Aslı Zuluğ'un 2019 yılında TÜBİTAK projesi olarak temellerini attığı PACHA Natural Collagen, kolajeni kraker, granola ve cips gibi günlük ürünlerle buluşturuyor. Yüksek kaliteli hammaddeden, kimyasal kullanılmadan ve temiz teknolojiyle elde edilen kolajeni merkeze alan marka, geliştirdiği yenilikleri patent ve faydalı modellerle de koruyor. Bilimsel bilgi ile girişimciliği buluşturan Zuluğ'un yolculuğu, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nda aldığı "Yükselen Yıldız" ödülüyle yeni bir ivme kazandı. Ödülün ardından yurt dışı hedeflerini somutlaştıran Zuluğ ile PACHA'nın kuruluş hikâyesini ve uluslararası büyüme planlarını konuştuk.

PACHA'nın kuruluş fikri nasıl ortaya çıktı?

PACHA'nın çıkış noktası, geleneksel gıda bilgisiyle bilimsel araştırmayı bir araya getirme fikriydi. Mutfak kültürümüzde kuşaktan kuşağa aktarılan çok değerli bir birikim var. Ben de bir akademisyen olarak bu birikime "Bir hammaddenin hangi özelliklerinden yararlanabiliriz, onu nasıl farklı bir ürüne dönüştürebiliriz?" sorularıyla yaklaşıyorum. 2019'da TÜBİTAK projesi olarak başlayan PACHA yolculuğu da bu merakın ve araştırma sürecinin sonucunda ortaya çıktı. Geleneksel yöntemlerle elde edilen kolajeni bilimsel veriler ışığında değerlendirerek, günlük hayatta kolayca tüketilebilecek farklı ürünlere dönüştürmeyi hedefledik.

Kolajen ve proteini kraker, granola ve cips gibi günlük tüketilen ürünlere dönüştürme fikri nasıl gelişti?

İnsanların zaten bildiği ve sevdiği gıdalardan hareket ettik. Yeni bir bileşeni tanıtmak kadar onu günlük hayatta kullanılabilir kılmak da gerekiyor. Ancak bir reçeteye kolajen eklemekle süreç tamamlanmıyor. Tat, koku, kıtırlık, pişirme davranışı ve raf ömrü gibi birçok unsuru birlikte ele alıyoruz. Tüketicinin ilk kez merak ederek aldığı ürünü, daha sonra lezzetini sevdiği için yeniden tercih etmesini önemsiyorum.

Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'na başvurmaya nasıl karar verdiniz?

PACHA'nın hikâyesini daha geniş bir çevreyle paylaşmak ve yıllardır emek verdiğimiz çalışmayı kadın girişimciliği odağında anlatmak istedim. Hikâyemizde araştırma, üretim ve markalaşmanın yanında kadınların emeği de önemli bir yer tutuyor. Kendi yolculuğumuzun başka bir kadına "Ben de deneyimimi bir işe dönüştürebilirim" dedirtebilmesini değerli buluyorum.

Halkbank Üreten Kadınlar Yarışmasında maddi, manevi ödüller olduğunu biliyoruz, peki bu Ödülün ardından PACHA için ne değişti?

Bu ödül bize her şeyden önce cesaret verdi. Yıllardır araştırarak, deneyerek ve üreterek geliştirdiğimiz işin takdir edilmesi, yapabileceklerimize duyduğumuz güveni artırdı. Yurt dışına açılmak daha önce de hedeflerimiz arasındaydı. Yarışmadan sonra bu konuda daha da cesaretlendik ve şimdi uluslararası büyüme için daha somut adımlar atıyoruz. Program büyümek ve yurtdışına açılmak isteyenler için büyük fırsatlar sunuyor.

PACHA'yı önümüzdeki birkaç yıl içinde nerede görmek istiyorsunuz?

PACHA'yı bilimsel ürün geliştirme gücünü koruyarak uluslararası pazarlarda daha fazla yer alan bir marka olarak görmek istiyorum. Türkiye'nin gıda kültürü ve üretim birikimi güçlü bir başlangıç noktası. Buna özgün üretim teknolojimizi ve fikrî mülkiyetle korunan yeniliklerimizi eklediğimizde dünya pazarlarında rekabet edebileceğimize inanıyorum.



KİMYASAL KULLANMADAN KOLAJEN

PACHA'nın geleneksel ürünlerden ayrıldığı noktalardan biri kolajenin elde edilme yöntemi. Zuluğ, yüksek kaliteli hammaddelerden kimyasal kullanmadan, temiz teknolojiyle kolajen elde ettiklerini belirtiyor. Patent ve faydalı modelle korunan yenilikler de markanın Ar-Ge birikiminin önemli bir parçasını oluşturuyor.



FİKRİNİZİ GERÇEK HAYATLA ERKEN BULUŞTURUN

Girişimcilik hayali kuran kadınlara seslenen Zuluğ, en önemli tavsiyesini "Fikrinizi gerçek hayatla erken buluşturun" sözleriyle özetliyor. Küçük ölçekte denemeler yaparak hedef kullanıcıdan geri bildirim alınmasını öneren Zuluğ, "Başlamak için bütün koşulların kusursuz hâle gelmesini beklemek, bazen en değerli öğrenme fırsatlarını ertelemek anlamına geliyor" diyor.



BİLİM VE TİCARETİ BİR ARAYA GETİRİYOR

Bilimsel yaklaşımını "Önce soruyu tanımlamak, veriye bakmak, denemek ve gerekirse fikri değiştirmek" sözleriyle özetleyen Zuluğ, ticari tarafta buna maliyet, üretilebilirlik ve tüketici tercihlerinin eklendiğini söylüyor. Sürdürülebilir büyümede ise uzmanlıkları birbirini tamamlayan güçlü bir ekibin önemine dikkat çekiyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör