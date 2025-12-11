Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA… İşte Güllü cinayetini aydınlatan o ses kaydı: Tuğyan Ülkem Gülter'in son sözü “Atacağım seni” oldu!
Giriş Tarihi: 11.12.2025 15:37

SON DAKİKA… İşte Güllü cinayetini aydınlatan o ses kaydı: Tuğyan Ülkem Gülter'in son sözü “Atacağım seni” oldu!

SON DAKİKA… Şarkıcı Güllü, 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Şüpheli ölümüyle ilgili gözler kızı Tuğyan Ülkem Gülter'deydi… Çelişkili ifadelerinin yanı sıra annesiyle ilgili "Ölsün" mesajı attığı ortaya çıkan Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu dün valizlerle yurt dışına kaçacakken gözaltına alındı, adliyeye sevk edildi. TÜBİTAK ise evdeki güvenlik kamerasındaki ses kayıtlarından korkunç cinayeti belgeledi. Öyle ki Tuğyan Ülkem Gülter'in "Atacağım şimdi seni" diyerek Güllü'yle boğuştuğu ardından annesini camdan attığı tespit edildi. İşte korkunç cinayetle ilgili tüm ayrıntılar…

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
SON DAKİKA… Şarkıcı Güllü, 26 Eylül'de Yalova Çınarcık'taki evinin terasından düşerek feci şekilde hayatını kaybetti. Acı olayla ilgili ilk günden itibaren 'cinayet' iddiası gündeme geldi. Tek şüpheli ise Güllü'nün düştüğü sıraya yanında olan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'di.

Güllü'nün ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada, ortaya çıkan her detay, şaşkına çevirdi. Öyle ki Güllü'nün hayatını kaybettiği evde yapılan incelemelerde odadaki parkelerin kısa süre önce cilalandığı ve oldukça kaygan bir zemin oluşturduğu belirlendi. Ekipler, kaymamak için tutunarak odada inceleme yaptığı iddia edildi. Tutanaklara geçen bilgilere göre, sanatçının kısa süre önce evinde bakım ve onarım yaptırdığı, parkelerin cilalandığı ve dairenin giriş kapısına şifreli kilit takıldığı öğrenildi.

OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI: BEYİN KANAMASI VE ÇOK SAYIDA KIRIK…

Öte yandan Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan otopsi raporu, Güllü'nün ölümüyle ilgili ipuçları da verdi. Yalova Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ölü muayene ve otopsi işleminde, vücudunun muhtelif yerlerinde yüksekten düşme ile husulü mümkün çok sayıda travmatik emare tespit edilen Güllü'nün, cinsel muayenesinde akut travmatik değişim tespit edilmedi. Otopsisinde ise yüksekten düşmeye bağlı beyin kanaması, boyun travması, çok sayıda kemik kırığı, iç organ yaralanması ve iç kanama tespit edildi.

KANINDA YÜKSEK MİKTARDA ALKOLE RASTLANDI

Toksikolojik, histopatolojik ve biyolojik örnekler alındığı belirtilen otopsinin laboratuvar incelemelerinde, "Histopatolojik incelemede, otopside saptanan travmatik bulgular ile uyumlu sonuçlar tespit edilmiştir. Toksikolojik incelemede, kanda 3.53 promil etanol tespit edilmiştir.

Biyolojik incelemede, alınan anal ve vajinal sürüntü örneklerinde sperm hücresi görülmemiş olup, sürüntü ve tırnak örneklerinde Gül Tut haricinde herhangi bir DNA profiline rastlanmamıştır" denildi.

"TUĞYAN CİNAYETİ İTİRAF ETTİ" İDDİASI

Güllü'nün İstanbul'da sahne aldığı eğlence mekanının sahibi Ferdi Aydın sevilen şarkıcının ölümüyle ilgili harekete geçti. Savcılığa Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında suç duyurusunda bulunan Ferdi Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter'in aile dostuna "Annemi öldürdüm" mesajı attığını söyledi.

BAKICININ OĞLUNDAN ŞOK SUÇLAMA: ANNEMİ ÖLDÜR DAİRE VEREYİM

Güllü'nün torununun bakıcısının oğlu olan Osman Yıldız'ın iddiaları ise dikkat çekti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yıldız, Gülter'in annesini öldürmesi için kendisine ev teklifinde bulunduğunu söyledi.

"ANNEM OYNAYARAK CAMIN ORAYA GEÇTİ…"

Tuyan Ülkem Gülter, ifadesinde annesinin her gün sıkça alkol içtiğini söyledi. Olay günü Sultan ile odalarına geçtiklerini, annesinin ise salonda olduğunu belirten Gülter, "Benim odamdaki cam açıktı. Annem zaten camları açık tutardı. Odada Sultan ile benim yatağıma oturdu. Annem o sırada tuvalete gitmiş. Bu sırada salondaki televizyonda müziğin sesi yüksekti. Annem odaya geldiğinde Roman havası çalıyordu. Biz de Sultan ile birlikte ayakta oynuyorduk.

Annem odaya geldiğinde bize eşlik etti o da oynamaya başladı. Hatta Sultan'ın elinden tuttu Roman havası oynatmaya çalıştı. Ben anneme 'Anne Sultan Roman havası oynamayı bilmez' diye güldüm, Benimle de oynadı, hatta sarıldık. Bu arada söz konusu cama arkam dönük haldeydim. Annem, oyun oynama sırasında benim yanımdan arka cama oynayarak geçti. Sonra bir patırtı gibi ses duydum. Birden arkamı döndüğümde annemin elbisesini görür gibi oldum, sonra anne diye bağırarak dışarı çıktım. Aşağı doğru koşmaya başladım, annemi kaldırmaya çalıştım gibi hatırlıyorum. O kadar şoktaydım ki her şeyi hatırlamıyorum. Sanırım Çiğdem ablanın kapısını çaldım. Polisi, ambulansı kim aradı hatırlamıyorum. Ben annemin aşağıya nasıl düştüğünü görmedim, arkamı döndüğümde elbisesini görür gibi oldum" dedi.

"YÜRÜMESİ DENGESİZLEŞMİŞTİ" DEMİŞTİ

Annesinin kameralarda tuvaletten çıktıktan sonra 'o ne lan' şeklindeki ifadesini odada oldukları için duymadıklarını dile getiren Gülter, şunları kaydetti:

"Annemin tuvalete girdiğini zaten görmemiştik. Annem de odaya girer girmez oynamamıza eşlik etti. O gün annem çok neşeliydi. Beyin damarlarında genişleme ve daralma olduğunu biliyorum, bununla ilgili ozon tedavisi görmektedir, ancak annem alkol alınca normalin dışında hızlı yürür, o gün de ifademin başında da belirttiğim üzere şarap içmişti ve yine yürümesi dengesizleşmişti, hatta salondayken de artık dengesizdi, yani alkolün etkisi başlamıştı.

Annemin düşman olduğu ya da nefret ettiği kimse yoktu. Asistan Çiğdem ile sadece kırgınlık vardı. Annem onu kısa süre önce kahvaltıya davet etmişti. Annem işle ilgili bir şey soracağı zaman ona sorardı. Çiğdem abla annesiyle yaşıyordu. Annem çok titiz bir insandı, her yerin düzenli ve temiz olmasını isterdi. Sürekli temizlik yapar, yerleri siler, toz alırdı. Temizlikte farklı markalara ait çeşitli deterjanlar kullanırdı, deterjanlara çok düşkündü, sürekli eve deterjan veya koku siparişi gelirdi, bizim evimizde yerler parkelidir, düzenli temizlendiği için bazen kaygan olabiliyor."

KORKUNÇ CİNAYET SES KAYDINDA: ATACAĞIM SENİ ŞİMDİ…

SABAH, Güllü'nün şüpheli ölüm dosyasıyla ilgili çarpıcı detaylara ulaştı. Öyle ki Güllü'nün evindeki güvenlik kamerası görüntülerindeki ses kayıtlarının çözümlenmesi ve ayrıştırılması için TÜBİTAK'a gönderilen kayıtlarda dehşet ortaya çıktı. İncelemelerde "Atacağım şimdi seni" sesi özel tekniklerle netleştirildi.

Bu sözü Güllü'nün kızı Gülter'in söylediği tespit edildi. Soruşturmaya göre, Gülter ile arkadaşı Ulu, yüksek oranda alkol alan Güllü banyoya gittikten sonra penceresi yere yakın olan odaya gidip pencereyi açtı. Daha sonra Güllü'nün her duyduğunda severek oynadığı roman havası "Malkara" müziğini açtı. Lavabodan çıkınca müziği duyduktan sonra şaşırıp "O ne lan" diyen Güllü, odaya gitti. Burada Tuğyan, "Atacağım şimdi seni" dedikten sonra yaşanan boğuşmanın ardından annesini pencereden aşağıya itti.

GÜRCİSTAN ÜZERİNDEN KAÇACAKLARDI

Güllü'nün kızı Gülter ve arkadaşı Ulu, Büyükçekmece'deki Ertürkler Caddesi Akdil Sokak Dolunay Sitesi'nden önceki akşam 21.45'te valizlerle çıktı. İkili, valizleri otomobilin bagajına yükledikleri sırada "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan gözaltına alındı. Ulu'nun babası Arif Ulu'nun da gözaltına alındığı kaydedildi. Emniyet kaynakları, şüphelilerin Gürcistan üzerinden Fransa'ya kaçmayı planladıklarına ilişkin bilginin teyit edildiğini, güzergâh analizinin bu doğrultuda yapıldığını açıkladı.

Soruşturma dosyasındaki bilirkişi raporları, ses kayıtları ve teknik takip bulgularında olayın "tasarlayarak kasten öldürme" kapsamında değerlendirilmesine olanak sağlayan kuvvetli ve somut deliller elde edildiği, dosyada gizli tanık bulunmadığı, soruşturmanın tamamen somut deliller üzerine kurulduğu ifade edildi. Şüpheliler Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

ARKADAŞ EVİNDE KALDILAR

SABAH, yurtdışına kaçmaya çalışan Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun yakalanmadan önce hazırladıkları valizlerle binadan çıkış anlarına ilişkin kamera kayıtlarına ulaştı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, Gülter ve Ulu ile ev sahibi genç kızın ellerinde bavulla binadan ayrıldıkları görüldü. SABAH'ın edindiği bilgilere göre Güllü'nün kızı Gülter ve arkadaşı Ulu'nun birkaç hafta önce Büyükçekmece'deki binaya geldiği ve burada ikamet eden arkadaşlarının yanında kaldıkları belirtildi.

SAVCI ÖKSÜZ: İĞNEYLE KUYU KAZAR GİBİ TİTİZ ÇALIŞTIK

Soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, "Dosyada gizlilik kararı var. İğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı, dikkatli ve gizli bir soruşturma yürüttük. Somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştık. Somut delillerle karşılarına çıkmamız gerekirdi. Ayrıntılı bir çalışmanın eseri" dedi.

ADIM ADIM TAKİP

Ses kayıtlarını inceleme sonucunun Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşmasının ardından Gülter ile Ulu, teknik ve fiziki takibe alındı. Operasyondan iki gün önce Güllü'nün kızı Gülter'in İstanbul Büyükçekmece'de bir kız arkadaşının evinde, Ulu'nun ise Yalova'da kaldığı belirlendi. Bir gün önce ise Gülter özel bir araçla Yalova'ya giderek Ulu ile buluştu. Ertesi gün aynı araçla yeniden İstanbul Büyükçekmece'ye döndüler. Saatler süren bekleyiş, soruşturma birimlerinde firarın artık kesinleştiği değerlendirmesini güçlendirdi. Gülter ve Ulu'nun firar hazırlığının netleşmesi üzerine, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ün talimatıyla ekipler operasyon için harekete geçti ve ikiliyi kaçmak üzereyken yakaladı.

ANNESİNE SON SÖZÜ 'HADİ GÖRÜŞÜRÜZ' OLDU

Yüksek sese odaklanma özelliği bulunan kameranın aldığı dip seslerin incelenmesinde bir gerçek daha ortaya çıktı. Güllü'nün pencereden aşağıya itilmesinin ardından kayıtlara kızının "Hadi görüşürüz bay bay" cümlesi de girdi.