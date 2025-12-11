Haberler
SON DAKİKA… İşte Güllü cinayetini aydınlatan o ses kaydı: Tuğyan Ülkem Gülter'in son sözü “Atacağım seni” oldu!
Giriş Tarihi: 11.12.2025 15:37
SON DAKİKA… Şarkıcı Güllü, 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Şüpheli ölümüyle ilgili gözler kızı Tuğyan Ülkem Gülter'deydi… Çelişkili ifadelerinin yanı sıra annesiyle ilgili "Ölsün" mesajı attığı ortaya çıkan Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu dün valizlerle yurt dışına kaçacakken gözaltına alındı, adliyeye sevk edildi. TÜBİTAK ise evdeki güvenlik kamerasındaki ses kayıtlarından korkunç cinayeti belgeledi. Öyle ki Tuğyan Ülkem Gülter'in "Atacağım şimdi seni" diyerek Güllü'yle boğuştuğu ardından annesini camdan attığı tespit edildi. İşte korkunç cinayetle ilgili tüm ayrıntılar…