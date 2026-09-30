TÜBİTAK’tan üniversite öğrencilerine iş fırsatı: Başvurular için son tarih belli oldu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 2026-2027 eğitim-öğretim yılında üniversitelerin çeşitli bölümlerinde 3'üncü veya 4'üncü sınıfta öğrenim gören öğrenciler arasından 105 kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alacak.

BAŞVURULAR 4 KASIM'A KADAR

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanda yer alan şartlara göre adayların, yükseköğretim kurumlarının çeşitli bölümlerinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılında 3'üncü veya 4'üncü sınıfta öğrenim görüyor olması gerekiyor.

Alınacak 105 kısmi süreli proje personeli Ankara ve Kocaeli'de görev yapacak.

TÜBİTAK'IN 7 BİRİMİNDE GÖREV YAPACAKLAR

İstihdam edilecek personel, TÜBİTAK bünyesindeki Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE), Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) ve Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi'nde (ULAKBİM) görevlendirilecek.

Başvurulara ilişkin gerekli koşullar, diğer detaylar ve süreçlere TÜBİTAK'ın internet sayfası ile TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden ulaşılabilecek.

Adaylar başvurularını kariyer.tubitak.gov.tr adresi üzerinden 4 Kasım saat 17.00'ye kadar yapabilecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör